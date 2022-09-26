疫情影響下，產業遠距需求大幅增加，數位醫療發展更是促進醫療平權，達成全面健康照護的重要手段，財團法人資訊工業策進會、財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）與長庚醫療財團法人攜手舉辦智慧醫療活動，邀請駐台辦事處共同推動智慧醫療國際交流與應用。

此次活動以「學、醫、產一條龍多元發展的長庚醫療體系」為題，吸引11國14位駐台代表及官員出席，包括巴布亞紐幾內亞、馬來西亞、索馬利蘭、汶萊、芬蘭、聖文森及格瑞那丁、泰國、墨西哥、匈牙利、加拿大、英國，今（26）至林口長庚紀念醫院共同參與，認識規模世界第一的醫療集團，其研究、臨床、教學、產業多軌發展的生態系。

會中除簡介細胞治療中心、AI大數據中心、及臨床專利等先進研究成果，更分享國際醫療合作、醫師訓練經驗，同時實地參訪亞洲最大的質子治療中心、達文西手術訓練中心，以及即將於2023年3月開幕的「長庚去國際手術訓練中心」，除了培育國內醫師醫療技術，更能吸引更多國際醫事人員來台學習，增加台灣醫療在世界的新亮點。活動中也邀請長庚醫學科技股份有限公司及雲象科技，分別向駐台使節實體展示智慧醫療設備運用、中醫養生產品及血液病理AI輔助判讀、數位病理系統。

台灣資通訊產業在國際上極具競爭力，加上完善的健保制度及優異的醫療服務，為台灣的智慧醫療發展奠定良好的基礎。智慧醫療的跨域整合應用包括醫療照護、疾病管理、公共衛生監測、教育和研究等，透過醫療界與ICT人員緊密配合，運用AI技術輔助診斷決策、穿戴式設備遠距監測等，可降低醫護人力負擔，亦可提升醫療服務的效率與品質，打造以人為本的智慧醫療服務。

未來促進全體人類健康與福祉是全球共同的願景目標，如何促進國際合作以推動新科技資通訊科技在醫療及健康領域應用，將醫療服務帶入全新時代，是產官學研界共同努力方向，未來也將攜手將台灣智慧醫療推向國際舞台。