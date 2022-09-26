俄羅斯官員今天表示，一名槍手今天在國內一所學校殺害至少13人，包括6名成人、7名孩童，這名槍手穿著有納粹標誌的T恤，在犯案後自殺。

路透社報導，這起槍擊案發生在俄國首都莫斯科（Moscow）以東約970公里處的烏德穆爾特自治共和國（Udmurtia）首府伊熱夫斯克市（Izhevsk），槍手動機迄今未明。

俄國內政部烏德穆爾特分部指出，警方在現場發現槍手屍體。俄國調查委員會（Investigative Committee）稍早稱攻擊者殺害9人後自戕，隨後將死者人數更新為至少13人。

調查委員會還說，另有14名孩童、7名成人受傷。

調查委員會表示，這名槍手穿著巴拉克拉瓦頭套（balaclava）及有納粹標誌的黑色T恤，尚未確定他的身分。

近年來，俄國已發生多起校園槍擊案。2021年5月，一名青少年槍手曾在喀山市（Kazan）殺害7名孩童及2名成人。

2022年4月，一名武裝男子在俄國中部烏里揚諾夫斯克州（Ulyanovsk）一所幼兒園殺害2名孩童及1名教師，隨後自我了斷。

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