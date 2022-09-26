NCC還不動？資深媒體人周玉蔻攻擊國民黨台北市長候選人蔣萬安，指涉其父蔣孝嚴曾與前中國小姐傳緋聞，引發社會輿論公憤。外界質疑NCC國家通訊傳播委員會為何遲無動作，國民黨台北市議員徐巧芯今(26日)採取行動表示「已向NCC檢舉老蔻政論節目」，希望NCC對周玉蔻的《辣新聞》節目開罰，並希望民視關閉此節目或更換主持人，向社會大眾道歉。

徐巧芯檢舉文指出，民視政論節目辣新聞近日連續由主持人周玉蔻在節目上抹黑張女士、於華航享有特權等事，今（9/26）張女士已前往提告，公開表示不認識蔣孝嚴，並認為主持人使用已非公眾人物的照片且未經查證就抹黑，是對她霸凌。

徐巧芯表示，民視周玉蔻主持人與資深媒體人蔡玉真，只憑藉已被晶華酒店打臉不存在單位自稱職員者的說法，就未經查證在節目當中多日抹黑，並公布對方照片進行不當連結，傷害無辜民眾權益，也讓閱聽人產生錯誤認知。

徐巧芯強調，尤其現在是選舉期間，竟然讓沾染政治的主持人、媒體人成為打手，其中陳時中團隊占該節目一個月46%的出現次數，政論節目已成為變相陳時中宣傳大隊。NCC應該對民視辣新聞節目開罰，民視更應該關閉此節目或更換主持人，向社會大眾道歉。