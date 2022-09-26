據大陸官媒新華社報導，中共黨的二十大代表選舉工作已順利完成，當選代表名單也已在新聞媒體公佈。近日，中央組織部負責人就二十大代表選舉工作的有關情況，接受了新華社記者的採訪。

問：首先，請您介紹一下二十大代表選舉工作的總體情況。

答：中共二十大代表選舉工作從2021年11月啓動，到今年7月全部完成。全大陸38個選舉單位分別召開黨代表大會或黨代表會議，選舉產生了2296名出席黨的二十大代表。

中共黨中央高度重視二十大代表選舉工作。習近平總書記親自謀劃部署，主持召開中央政治局常委會會議和中央政治局會議專門進行研究，審議通過《中共中央關於黨的二十大代表選舉工作的通知》，明確了代表選舉工作的總體要求和政策規定。代表選舉過程中，習近平總書記多次聽取彙報，作出重要指示，就加強黨的領導、嚴格人選資格條件、嚴把政治關和廉潔關、進一步優化代表結構、嚴肅紀律等提出明確要求。習近平總書記重要指示和黨中央的部署要求，為代表選舉工作指明了方向、提供了根本遵循。

經黨中央批准，中央組織部召開專門會議對二十大代表選舉工作作出具體安排。各選舉單位堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持以黨章為根本遵循，堅持黨的性質宗旨，把加強黨的領導貫穿代表選舉工作全過程，充分發揚黨內民主，嚴格資格條件，嚴密產生程序，嚴肅選舉紀律，結合實際制定實施方案，扎實做好各項工作；廣大基層黨組織和黨員熱情關注、積極參與，正確行使民主權利，充分表達自己的意願。當選代表總體上符合黨中央規定的條件，具有較高的思想政治素質、良好的作風品行和較強的議事能力，在各自崗位上做出了明顯成績，是共產黨員中的優秀分子。二十大代表選舉工作順利完成，為開好黨的二十大奠定了重要基礎。

問：二十大代表的構成與分布主要有哪些特點？

答：中共黨中央對二十大代表的構成提出了明確要求。代表選舉過程中，各選舉單位以實現代表結構比例特別是保證生產和工作第一線黨員代表比例為重點，統籌考慮、多措並舉，確保代表結構合理、分布廣泛。從當選代表情況看，代表結構和分布比較合理，各項構成比例均符合黨中央要求，具有廣泛代表性。主要特點有：

一是生產和工作第一線黨員代表比例得到保證。當選代表中，生產和工作第一線黨員771名，佔33.6％。其中，工人黨員192名（農民工黨員26名），佔8.4％；農民黨員85名，佔3.7％；專業技術人員黨員266名，佔11.6％。

二是女黨員代表數量增加，少數民族黨員代表比例保持穩定。當選代表中，女黨員619名，比十九大增加68名，佔27.0％，提高2.8個百分點；少數民族黨員264名，佔11.5％，涵蓋40個少數民族。31個省區市中，女黨員代表所佔比例均高於女黨員佔本地區黨員總數的比例，少數民族黨員代表有一定數量。

三是代表分布廣泛。當選代表來自方方面面。經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各個領域，省、市、縣、鄉鎮（街道）、村（社區）等各個層級，以及機關、企事業單位、人民團體等各個方面都有代表。

四是代表年齡結構合理。當選代表平均年齡52.2歲。其中，55歲以下的1371名，佔59.7％；45歲以下的434名，佔18.9％。

五是代表文化程度較高。當選代表中，大專以上學歷的2191名，佔95.4％，比十九大提高1.2個百分點。其中，大學學歷的826名，佔36.0％；研究生學歷的1210名，佔52.7％。

六是各個時期入黨的都有代表。當選代表中，有新民主主義革命時期入黨的，有社會主義革命和建設時期入黨的，有改革開放和社會主義現代化建設新時期入黨的，有黨的十八大以來入黨的。其中，改革開放以後入黨的2224名，佔96.9％，成為二十大代表的主體。

以上特點充分表明，中國共產黨具有堅實的階級基礎和廣泛的群眾基礎，具有薪火相傳、生生不息的蓬勃生機和旺盛活力。

問：中國共產黨有9600多萬名黨員，二十大代表是如何從這麼多黨員中選舉產生的？

答：二十大代表是嚴格按照黨中央規定的程序步驟選舉產生的。黨中央印發《通知》明確了代表產生的主要環節，中央組織部編印了《黨的二十大代表選舉工作流程圖》，各選舉單位堅持黨的領導與發揚民主相統一，採取自下而上、上下結合、反復醖釀、逐級遴選的辦法產生二十大代表。具體說主要有以下幾個方面：

一是認真組織推薦提名。黨中央將二十大代表名額分配給各選舉單位，各選舉單位把黨中央要求與本地本單位實際結合起來，採取適當方式推薦提名，有的按分配名額適當擴大比例、逐級分配名額進行推薦提名，有的按分配名額進行全額推薦提名，有的把兩種方式結合起來進行推薦提名。各級黨組織堅持走群眾路線，深入宣傳、廣泛發動，組織廣大基層黨組織和黨員積極參與推薦提名。

二是嚴格組織考察。各選舉單位按照代表應具備的條件，全面深入考察，多渠道、多層次、多側面瞭解情況，認真分析研判，把人選考准考實。各選舉單位組成考察組，深入農村、社區和企業、機關等單位，充分聽取廣大黨員、群眾和黨代會代表的意見，特別是分管部門、聯繫服務對象、身邊人等知情人的意見。

三是逐級遴選擇優。從基層黨組織開始，到推薦單位黨組織，再到選舉單位黨組織，逐級對代表人選進行遴選擇優。基層黨委根據多數黨支部和黨員的意見，集體研究遴選上報推薦人選，推薦單位召開黨委全體會議討論決定推薦人選，選舉單位分別召開黨委常委會會議（工委會議、黨組會議）和黨委全體會議，集體研究確定代表候選人初步人選、預備人選。一些選舉單位確定推薦人選、初步人選、預備人選做到全程差額、遴選擇優。

四是周密組織會議選舉。精心籌備開好黨代表大會或黨代表會議，制定科學合理的選舉辦法。選舉前認真做好人選名單說明，講清楚黨中央精神、代表條件、結構要求和人選產生過程，完善候選人介紹方式，組織好醖釀討論，引導代表正確行使民主權利，實現發揚民主與貫徹組織意圖有機統一，保證了選舉規範有序、圓滿成功。

需要說明的是，這次公佈的當選代表，在二十大召開前還要由二十大代表資格審查委員會進行資格審查，確認資格有效的代表將出席二十大。按慣例，黨中央還確定一部分已經退出領導崗位的老黨員作為特邀代表出席大會。

問：二十大代表應是共產黨員中的優秀分子，在代表選舉中是如何保證質量的？

答：為確保代表質量，選出符合黨中央要求的二十大代表，各選舉單位充分發揮黨組織領導把關作用，堅持把政治標準放在首位，把牢廉潔底線，層層審核、嚴格甄別，真正把信念堅定、政治過硬、作風優良、清正廉潔的優秀黨員選為二十大代表。

一是嚴格資格條件。突出先進性要求，嚴格按照黨中央規定的代表應具備的思想、政治、能力、作風、業績、履職等6個方面條件進行推薦提名，引導基層黨組織和黨員堅持標準、好中選優。一些選舉單位結合脫貧攻堅、疫情防控、科技創新等實際，進一步細化代表條件，並落實到代表推薦提名中。

二是嚴把政治關。普遍對人選進行嚴格組織考察，突出政治素質考察，著重瞭解人選政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」等方面的表現情況，一些選舉單位細化人選政治標準具體要求。對政治上不合格的一票否決，凡是不守黨的政治紀律和政治規矩，存在「七個有之」以及「兩面人」等問題的，堅決擋在門外。

三是嚴把廉潔關。認真落實「四必」核查要求和廉政意見「雙簽字」規定，綜合運用巡視巡察、信訪、審計、專項督察等結果，用好規範領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為等成果，梳理黨紀政務處分情況和民主生活會、組織生活會所提意見，綜合分析、嚴格核查，對人選進行「全面體檢」，對不宜作為代表人選的進行調整。對金融、企業等方面的人選，分別聽取行政執法、行業監管部門意見。對廉潔上有問題或問題沒有查清、疑點沒有排除的，一律不作為代表人選，堅決防止「帶病提名」「帶病當選」。

四是嚴把身份關。進一步界定黨員領導幹部、生產和工作第一線黨員及工人、農民、專業技術人員黨員的範圍，對人選身份進行嚴格審查，防止身份失真失實和「頂帽子」現象。對具有多重身份的人選，一些選舉單位通過制定身份認定表、開展實地調研，查核勞動合同、任職文件、戶籍證明等，按工作性質主次和代表性認定，嚴格把好人選身份關。

實際工作中，各選舉單位注意推薦在實施國家重大發展戰略、打好三大攻堅戰、新冠肺炎疫情防控、防災救災等急難險重任務和艱苦環境中表現突出的優秀共產黨員。據統計，生產和工作第一線黨員代表中，獲得過省軍級以上榮譽稱號的710名，佔生產和工作第一線黨員代表總數的92.1％。

問：二十大代表選舉過程中，基層黨組織和廣大黨員參與情況如何？

答：黨中央要求，二十大代表推薦提名從基層開始，所有基層黨組織和黨員參加。從各地各部門代表選舉情況看，基層黨組織和廣大黨員對二十大代表選舉工作表現出極大政治熱情，參與積極性非常高。各選舉單位採取多種措施組織發動，引導基層黨組織和廣大黨員積極參與。堅持走群眾路線，結合黨史學習教育和學習貫徹黨的十九屆六中全會精神，統籌考慮代表選舉工作和新冠肺炎疫情防控要求，採取召開黨員大會、上黨課、中心組學習等多種方式，利用遠程教育、黨建網等多種手段，深入扎實、安全穩妥開展宣傳發動。針對流動黨員、離退休黨員、年老體弱黨員和新業態、新就業群體黨員等的實際情況，採取電話、信函、上門看望等方式通報情況、聽取意見。有的選舉單位結合主題黨日、「走基層、送溫暖」活動，有的採取設立流動票箱、派出馬背宣講隊等辦法，組織廣大黨員參與推薦提名。各選舉單位基層黨組織參與實現了全覆蓋，黨員參與率平均達到99.5％。廣大黨員反映，參與二十大代表人選推薦提名，增強了榮譽感和使命感，受到了一次理想信念教育和黨性黨風黨紀黨史教育，提高了思想認識，紛紛表示要扎實做好當前各項工作，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

問：這次代表選舉工作在提高黨內民主質量和實效方面有哪些舉措？如何充分體現廣大黨員的意願？

答：黨中央強調，二十大代表選舉要充分發揚黨內民主，注重提高民主質量和實效。各選舉單位認真貫徹落實黨中央要求，尊重和保障黨員、代表的民主權利，積極創造條件引導黨員有序參與，使代表選舉工作成為一次充分發揚黨內民主、走群眾路線的成功實踐，產生了良好效果。主要體現在以下幾個方面：

一是充分徵求意見。採取「三上三下」的辦法開展代表人選推薦提名，充分徵求基層黨組織和廣大黨員意見。黨支部根據多數黨員意見提出推薦人選，推薦單位研究遴選上報推薦人選、選舉單位確定初步人選考察對象名單時，都根據多數黨組織或多數黨員的意見確定，確保代表人選能夠體現廣大黨員意志。

二是集體研究確定代表人選。認真貫徹執行民主集中制，既充分發揚黨內民主，又發揮黨組織領導把關作用。遴選上報推薦人選、確定代表候選人初步人選和預備人選等，都召開黨委常委會（工委會議、黨組會議）或黨委全體會議（工委會議、黨組會議）集體研究，按照黨委（黨組）議事規則集體作出決定，不搞個人說了算。對選舉工作中遇到的重大問題，也都通過集體研究決定。

三是堅持差額考察、差額選舉。在組織考察中，普遍實行差額考察和考察預告，逐級差額遴選、綜合比較選優，並對初步人選進行公示，確保人選組織放心、黨員信任、群眾公認。會議選舉時，改進候選人介紹辦法，豐富介紹內容，增進選舉人對候選人的瞭解。實行差額選舉，差額比例均高於15％。

問：大家對二十大代表選舉工作的風氣都很關注，請介紹一下嚴肅選舉紀律、確保風清氣正方面的情況。

答：黨中央明確要求，二十大代表選舉工作要嚴肅政治紀律、組織紀律和選舉紀律，確保風清氣正。各選舉單位按照黨中央要求，始終把紀律和規矩挺在前面，嚴明紀律、嚴格監督，以堅決的態度、果斷的措施正風肅紀。

一是加強教育引導。堅持教育在先、警示在先、預防在先，組織黨員幹部認真學習黨中央關於嚴肅紀律的各項規定，特別是「十嚴禁」紀律要求，教育引導黨員幹部強化紀律自覺，嚴守紀律規矩；組織觀看《警鐘長鳴》等警示教育片，充分運用湖南衡陽、四川南充、遼寧等地拉票賄選、破壞選舉典型案例開展警示教育，深刻汲取教訓，舉一反三、引以為戒。

二是嚴格落實責任。逐級明確工作責任，加強督促指導和執紀問責，層層傳遞壓力，把各項紀律要求落到實處。在推薦提名、組織考察、會議選舉等各個環節，都反復強調嚴肅紀律，要求領導幹部帶頭執行、做好表率。一些選舉單位建立代表團團長、聯絡員紀律監督責任清單，簽訂承諾書，實行跟團監督和會風會紀日報告制度，做到責任到位、人員到位、工作到位。

三是強化全程監督。針對問題易發環節和重點對象，建立健全提醒和監督機制，督促黨員幹部嚴守紀律規定。一些省區市依託「12380」電話、信訪、網絡和短信「四位一體」舉報平台，嚴防違規違紀問題；一些選舉單位成立督導組，採取巡回督查、個別訪談、明察暗訪等形式加強對代表選舉的全程監督。通過一系列過硬措施，有效防止了違紀行為的發生，保證了風清氣正。

總的看，二十大代表選舉工作取得了圓滿成功。各選舉單位把做好黨的二十大代表選舉工作與學習貫徹黨的十九屆六中全會精神和推進黨史學習教育常態化長效化結合起來，組織廣大黨員深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習黨章黨規，宣傳典型、弘揚正氣，引導各級黨組織和廣大黨員深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，自覺增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，在思想上政治上行動上始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二十大代表選舉產生過程，真正成為了深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的過程，成為了貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線的過程，成為了理想信念教育和黨性黨風黨紀黨史教育的過程，成為了黨內政治生活生動實踐和民主集中制教育的過程。