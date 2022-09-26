南投世界茶業博覽會及巧克力咖啡節，將於10月8日至16日在南投市中興新村登場。其中，巧克力與咖啡展區，邀請在地特色店家及得獎品牌，共有40多家業者參展，並推出主題野餐日、體驗課程、演出節目及期間限定聯名商品。

南投縣年度盛事─世界茶業博覽會，去年因為疫情停辦，讓茶業界和愛茶人士悵然若失，今年確定照常舉行。茶博會的千人茶席、千人揉茶及千人馬拉桑野餐，網路報名都是秒殺，前年納入咖啡、巧克力產業，吸引72萬人次參觀，創造1.7億元產值。

南投縣長林明溱表示，南投世界茶業博覽會舉辦超過10年，規模及名氣都已是全國性的重大活動，更是南投縣的產業盛會，對茶農收益和地方發展有很大的幫助。

茶博會每年都在雙十連假期間舉辦，去年因疫情影響，不得已停辦，對茶產業造成相當大的衝擊，所以今年一定會如期舉辦，預算也增加到1000萬元，要將場地規畫得更舒適，讓茶博辦得更好、更完善。

南投縣農業處長陳瑞慶表示，今年茶博會將因應疫情發展狀況，做好防疫措施，舉辦時間從10月8日到16日，地點仍是在中興新村中興會堂及大操場周邊。

今年茶博會仍將秉持傳統、創新與永續的理念籌辦，透過各式展館與展售會，提供遊客茶知識、體驗及展演節目，並且舉辦大型特色主題活動，持續推廣有機友善農業。

還有介紹茶葉DNA、產品溯源等觀念，及飲料市場研發等最新概念，讓茶博會內容更豐富，品茶也能吸收新知識。