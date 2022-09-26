由台南市政府經發局舉辦的「觀光工廠嘉年華」，今年下半年由虹泰水凝膠世界觀光工廠打頭陣，將於國慶連假10月9日舉辦公益健走活動，活動採線上和現場報名，目前報名人數將近500人，民眾反應相當熱絡，只要參與者每人健走1公里，大會就將代捐10元作為社福公益款，完走5公里共捐50元，不只可培養運動習慣，更能愛心做公益和參加市集活動，一石三鳥！

台南市推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生說，近年來推出的「觀光工廠嘉年華」活動受到民眾熱烈支持，今年下半年預計將接連辦理2場次的嘉年華活動，第一場10月9日於虹泰水凝膠世界觀光工廠辦理「QQ水凝膠公益健走嘉年華」，第二場預計於12月於華美光學eye玩視界觀光工廠辦理「eye水有夢華美光學嘉年華」。

市府經發局說，第一場的台南觀光工廠嘉年華，公益健走活動報名費用每人200元，可獲得總價值超過500元的禮品；此外，活動當天，現場將有集結台南6家觀光工廠及特色店家組成的「好物市集」，以及DIY體驗及帶動唱等各式趣味活動。

市府經發局副局長蕭富仁表示，台南觀光工廠目前共有23家，主題豐富多元，深具知識性及娛樂性，未來將會繼續協助觀光工廠升級轉型，打造友善旅遊環境並形塑台南優質觀光城市。而不只有觀光工廠嘉年華，現在來台南遊玩還可以參加「台南購物節」抽獎活動，10月5日第二波抽獎活動，還將加碼10萬元現金獎。