水里鄉與鹿谷鄉玉峰村間的玉瑞橋，寬度僅有3公尺，但兩端道路分別已拓寬為8公尺及5公尺，形成交通瓶頸影響行車安全，成為議員質詢焦點；縣長林明溱表示，將由工務處邀集地方人士，取得拓寬路線共識，並積極爭取列入中央生活圈計畫，推動玉瑞橋改建。

南投縣議會第19屆第8次定期大會縣政總質詢，26日由議員曾振炎、蕭志全、簡賜勝等人聯合質詢；蕭志全指出，玉瑞橋拓寬已經超過6年沒有進度，許多沿著投58線頻繁往來水里、鹿谷的民眾，都抱怨玉瑞橋寬度只有3公尺，因為太窄無法會車，而且位處銜接兩端道路的彎道路段，視線不良難以安全預判有無來車，亟待縣府協助改善。

林明溱指出，縣府很早就擬訂玉瑞橋拓寬改建或新建計畫，是因為水里端從玉瑞橋到玉峰橋的玉峰村段，必須整段拓寬，但當地村民對於拓寬路段是採外環新路線、或是內環途經聚落的現有路線，反對贊成各占一半，導致路線難以取得共識，才會連帶拖延玉瑞橋改善計畫。

林明溱說，投58線玉峰村段拓寬計畫，已列為中央生活圈第10順位的計畫案，只要能突破地方對於拓寬路線紛歧的瓶頸，無論最後決定採外環的新建玉瑞橋、保留舊玉瑞橋成村里橋梁，或內環線直接拓寬改建現有玉瑞橋，縣府都能提報生活圈爭取中央補助，並優先加速推動工程設計及發包。

林明溱表示，將由工務處會同蕭志全議員等地方民代，到玉峰村召開路線協調會，只要村民取得拓寬路線的共識，縣府有信心在最短時間內解決玉瑞橋窄隘危險的問題。