薛仕凌（左）、導演梁秀紅、導演吳旻炫、林予晞出席影集《死了一個娛樂女記者之後》開鏡儀式。（鏡文學提供）

改編自同名小說的鏡文學自製影集《死了一個娛樂女記者之後》，24日舉行開鏡儀式。兩度入圍金鐘獎的女主角林予晞很感動原作對女性議題關注，對女記者臥底派對的打鬥動作戲躍躍欲試；男主角金鐘視帝薛仕凌首度挑戰狗仔角色，深怕自己臥底慘遭色誘情節會遭導演放大絕。製作人陳昱俐與兩位導演梁秀紅、吳旻炫，則對新戲籌備3年終於啟動備感興奮與期待。

林予晞3年前就看過小說，最感動「女性相互扶持、相互幫助彼此」關係，加上她看過法國藝術家蘇菲卡爾的行為藝術作品，當時就許願希望自己能演一次狗仔，所以很開心受邀詮釋娛樂記者劉知君，「覺得老天爺聽到我許願了」。她參與田調後，才發現記者面對新聞與道德雙重壓力不簡單；不過，同樣是臥底放蛇，林予晞強調她是臥底派對，「在派對裡比較挑戰主要是動作戲，需要穿著洋裝打鬥。」

去年登上金鐘雙視帝、今年再度入圍兩項金鐘獎的薛仕凌，看完劇本決定挑戰詮釋狗仔「大海」，「沒演過這樣的角色，真的很令人好奇，這是現代社會八卦趨勢所出現的新職業，追查命案真相，懸疑又驚悚。」他還特地跟真正狗仔攝影記者出班實習，學到「最高指導原則：不能被發現」；據說他有場戲必須臥底放蛇卻反遭女方色誘，薛仕凌強調角色「是出於非自願」，不過他聽說導演對這段戲很想放開尺度拍攝，他玩笑哀求：「希望有人趕快阻止一下導演！」

作家柯映安《死了一個娛樂女記者之後》是鏡文學暢銷小說，透過娛樂媒體視角挖掘女記者命案真相，揭發繁華娛樂圈情慾聲色背後性醜聞複雜權力結構，本劇劇本改編同名小說過程更獲文化內容策進院「內容開發專案計畫-前期開發支持」；監製董成瑜表示，「娛樂記者的職人劇過去在台灣幾乎沒有見過。作者柯映安把小說寫得很好，後來被我們製作人陳昱俐看中決定開發，我樂觀其成。」

歷經3年開發、籌備、劇本改編的《死了一個娛樂女記者之後》影集正式開鏡，製作人陳昱俐希望這部作品能像「一把刀把娛樂表皮切開，呈現真實世界裡血淋淋的人性和掙扎，大膽、不設限」，導演梁秀紅希望觀眾在黑暗中「看見故事裡刻畫的人性溫暖與光輝」，導演吳旻炫希望打造作品質感「在情節、人物上，都希望傾向歐美影集、韓劇的風格」。《死了一個娛樂女記者之後》敘述⼥記者死於夜店極樂毒趴，消息重創週刊形象，娛樂記者劉知君必須在時限內搶得獨家真相，她與狗仔大海攜手挖掘這樁娛樂圈最⿊暗的性醜聞，才發現深陷在巨⼤的權⼒⾵暴之中。影集預計2022年底殺青。

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