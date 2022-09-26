興達港等7區漁會及台灣區遠洋漁業鮪魚、魷魚秋刀魚及圍網等3大公會也組成「陳其邁高雄市漁業界後援會」，力挺陳其邁連任。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁日前到彌陀視察，聽取漁民心聲。（柯宗緯翻攝）

選戰逼近，陳其邁仍專注市政，未有太多選舉動作，但民間團體頻頻串聯力挺，上周觀光大老組成「陳其邁觀光產業後援會」，興達港等7區漁會及台灣區遠洋漁業鮪魚、魷魚秋刀魚及圍網等3大公會也組成「陳其邁高雄市漁業界後援會」，而有漁業大老提到，6月遭大陸禁止石斑魚，陳其邁挺身而出叫賣，協助養殖戶度難關，令人感動。

「陳其邁高雄市漁業界後援會」由興達港、永安、彌陀、梓官、高雄、小港及林園等7區漁會及台灣區遠洋漁業鮪魚、魷魚秋刀魚及圍網等3大公會組成，各漁業團體感謝陳其邁2年來在對高雄漁民的照顧，除各項基礎建設、設備升級之外，也大力協助推廣高雄水產，後援會也提到漁業建設不能停，年底將全力支持陳其邁競選連任。

身兼高雄市漁業界後援會會長的高雄區漁會理事長的謝龍隱指出，高雄漁業界大團結共同表態支持陳其邁連任，有感於他在二年期間帶領市府團隊「緊緊緊」支持各項漁業建設，包括前鎮漁港在內的16處漁港設施改建、高雄捷運黃線延伸至前鎮漁港路網規劃等，任內更爭取中央及市府編列之漁業建設經費額度高達數10億元，是歷年來建設經費最高，展現陳市長挺漁民的行動力與決心。

謝龍隱並期許說，陳其邁莫忘疼惜高雄漁業產業的初衷，持續為遠洋、近海、沿岸、養殖、水產加工、修造船等從業人員創造利基，未來各漁業團體也將持續與高雄市政府共同合作，繁榮高雄漁業，並希望他連任後能夠繼續作高雄市漁業從業人員最有力的後盾。

出任後援會榮譽會長的台灣區鮪魚公會理事長林毓志提到，疫情期間，陳其邁對於漁港上萬從業人員無論是疫苗施打、篩檢站設立還是防疫旅館提供，讓漁業經營者無後顧之憂，同時兼顧防疫措施及漁業產業發展，實屬難能可貴。

永安區漁會何擇良理事長指出，6月13日大陸禁止石斑魚輸入後，高雄石斑魚產業面臨銷售危機，所幸陳其邁挺身而出，除親自到永安聽取養殖漁民心聲，並多次北上，到購物頻道叫賣高雄市優質石斑魚，協助養殖戶共同度過難關。

值得一提的是，後援會成員當中出現彌陀漁會總幹事林子清，他這回也挺身支持陳其邁，林子清表示「我這個人很簡單，誰真正對漁民好，我就挺誰，陳其邁市長上任後真的很照顧我們的漁民，所以支持他純粹就是對他做事的肯定。」