市長羅雪珠（左）到場共襄盛舉。（頭份市公所提供／李京昇苗栗傳真）

頭份市公所藝術館26日舉辦苗栗縣九陽雅集藝文學會「客庄光華」會員作品聯展開幕式，並邀請版畫家夫婦陳永欽製作版畫藝品作為重陽節賀歲禮品，讓頭份地區19位人瑞共享歡樂節慶。

頭份市公所指出，「重陽敬老藝文作品贈送活動」邁入第3年，這些年經公所與該學會合作團隊的努力，年年以不同的主題呈現，第1年以上款書寫吉祥賀壽詞、下款繪畫吉祥花鳥、牡丹、秋菊、水仙等製成四開賀壽壽匾，首次與我們頭份地區27位人瑞一齊過節。

第2年以『天保九如』作為書畫的主題，九陽團隊動員了書法、彩墨等10位名師繪製代表吉祥長壽的松、鶴、牡丹、花鳥等藝術品，為我們頭份地區22位人瑞賀節。

今年為求新求變，邀請版畫家夫婦陳永欽製作版畫藝品作為賀歲禮品，讓頭份地區19位人瑞共享歡樂節慶。版畫的畫面上2隻逗趣、俏麗的小虎；一隻提著燈籠嬉春，另一隻抱著甜柿，象徵「事事如意」「福壽綿延」。

版面上的「瓶」與「平」同音，亦即「平安」之意，與豎立在整體畫面的「平安」兩字相互輝映，代表「事事平安」、「福壽安康」、「歡樂綿延」喜慶的意涵。

市長羅雪珠說，這些創意代表九陽雅集藝文學會藝術家們對頭份市長輩們一份崇敬的心意，和藝術家們對社會正向的奉獻。這項展出活動即日起日至10月6日，展出約60件作品。內容包括彩墨、書法、油畫、膠彩、布雕、版畫、陶藝、攝影及琉璃藝術等9大類別，歡迎各界愛好藝文的朋友一起來鑑賞。