熱愛吃到飽的饕客又有新店可訂位了,饗賓餐旅集團旗下國民Buffet「饗食天堂」睽違10年後開幕堪稱規模最大的第11間店「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」,25日在高雄夢時代購物中心9樓迎客,全店536坪、400席座位數,8歲到80歲皆可暢快享用百匯美食,更推出業界首創兒童專屬餐檯與餐點。

饗賓餐旅總經理陳毅航說:「雖然仍身處在疫情期間,但饗賓餐旅為了持續提供顧客每個相聚的時刻,都宛如置身天堂般美好歡樂,身為全台知名國民Buffet的饗食天堂,10年後再次開展的第11家分店—饗食天堂高雄夢時代旗艦店,從顛覆玩味的創新室裝,用心體貼的兒童專屬餐台,港式餐車的經典玩味,八大餐區7.0升級菜色,萌味十足品牌IP等,全力體現饗食天堂『All you can enjoy , Everyone can enjoy』的品牌精神與品牌價值,我們期待,看到從大朋友到小朋友在饗食天堂嘴角上揚的幸福。」

陳毅航表示,饗食天堂創立於2001年,以嚴選食材、職人料理、用心服務開創台灣Buffet風潮,20年間從料理價值升級,到美學價值提升,再到Buffet價值的創新,持續為顧客創造美好用餐體驗,本次選定高雄夢時代購物中心,以「Next Buffet」為概念,打造全台最大門市「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」,並以「饗食NEXT服務」、「饗食NEXT室裝」、「饗食NEXT美食」等3大概念全面延伸至顧客體驗。

饗食天堂全台最大分店「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」盛大開幕。(饗賓餐旅事業提供)

饗食天堂高雄夢時代旗艦店的「饗食NEXT服務」推出多項貼心服務,包含業界首創高度僅70公分的兒童餐檯,方便小顧客們輕鬆夾取美食;亦首次提供兒童專屬的迷你版餐點,如章魚壽司、啵啵稻荷船、鮭魚烤飯糰、蝦卵烤飯糰、小夥伴愛吃玉子燒、螺絲捲、起司黑熊包、奶黃熊貓包、QQ天使蛋、玉米濃湯、波浪薯薯、玉米脆烤雞翅、漢堡堡與焦糖布丁,還有大朋友小朋友都喜歡的巧克力DIY噴泉區,和首度推出的「饗食小夥伴」逗趣可愛人形燒。

為打造令大小朋友都能歡樂用餐氛圍,饗食天堂首次推出5個萌度破表的「饗食小夥伴」品牌IP,穿梭在牆面與兒童餐區,分別是喜歡吃海鮮個性溫柔、哭點很低的鯊魚「波仔」;擁有把東西變成肉的粉紅「孔妞」;舉止像貴婦卻是愛吃蔬菜的大胃王「溫莎拉」;忠厚老實、公事包中裝著迷你餐具的「范大鴨」;以及雞蛋與布丁為造型的「咘咘」,令人童心爆發。

「饗食NEXT室裝」為饗食天堂首度導入一餐區一主題的概念,8大餐區集結各式異國特色美味來滿足饕客。為帶領賓客感受「幻饗國度之旅」,入口處以彩虹廊道為閘口,一路通往設有火焰之牆的「日式烤炸物區」、穿插航海圖騰的「日料海鮮區」、充滿經典港片金句的「港點區」、書法味濃厚的「中式料理區」、浪漫小鎮情懷的「義法料理區」、復古普普風的「西式料理區」、繽紛蜜糖之島「甜品水果區」及使用鏡面與金屬打造的「中島飲料區」。

此外,還有首度出現在饗食天堂的機動式港點餐車,提供移動式自助取餐飲體驗,餐廳走道與包廂牆面設有多款以經典童話故事作為設計概念的紙雕藝術美學風格,仔細尋寶,或許還能找到藏身其中的「饗食小夥伴」。

「饗食NEXT美食」則是餐廳推出全新升級7.0菜色,首次加入起司愛好者的最愛「特色焗烤區」,提供焗烤生蠔、焗烤奶油白菜等,新增煎得赤赤的鮮香現煎白鯧魚,以及大小朋友都為之瘋狂的「饗食小夥伴人形燒」,共有濃郁花生、香醇卡士達兩種風味選擇,季節性的各式料理,滿足愛嘗鮮的食客。為歡慶開幕,即日起至店內消費滿3000元就送首次推出的品牌IP「饗食小夥伴購物袋」1個,數量有限,送完為止;iEAT會員可使用iEAT愛吃點10點+119元換購。