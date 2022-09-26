2022跨聯盟籃球邀請賽26日進行4強賽，T1聯盟新北中信特攻在阿巴西全場34分火力支援下，特攻克服首節9分落後，在上半場結束前超前比數，並在下半場擴大分差，終場新北中信特攻87比78擊敗中華男籃培訓隊，闖進27日晚間7點開始的冠軍賽。

中華男籃培訓隊首節在阿提諾、林信寬活躍表現下，21比12取得領先，不過第2節新北中信特攻在阿巴西單節13分幫助下逐漸追上，該節結束前特攻打出10比2攻勢，帶著7分領先進入下半場。

第3節阿巴西持續火熱的進攻手感，再度單節雙位數得分進帳，幫助特攻不段擴大領先分差，團隊單節32比14高潮，讓特攻擁有23分領先優勢來打第4節，中華男籃培訓隊努力追趕，在第4節剩1分多鐘追到只剩9分差距，劉韋辰1記三分球再讓分差來到雙位數，比賽也再無懸念。

中信特攻除了阿巴西34分，後衛林韋翰11分、14助攻，譚傑龍鞏固12記籃板；中華男籃培訓隊林信寬21分、7籃板，邱子軒12分，阿提諾此役因為腰部有點不適，只出賽13分28秒，贊助11分。