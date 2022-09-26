台股今（26）日重挫340點，加權指數收1萬3778點、跌至今年最低，市場關切金管會是否有護盤措施，金管會主委黃天牧指出，未來幾天將是關鍵期，持續觀察台股表現，若遇非理性下跌情況，參酌其他國際資本市場發展，盤點股市穩定措施，也都已經做好必要準備。

黃天牧說，台股身為國際資本市場一分子，不能自外於國際政經情勢波動，而因應通膨聯準會還在進行調整中，又有俄烏戰爭，經濟成長趨緩中，這樣複雜情況是以往不曾經歷過的，股市價格若到一個低迷情況，觀察聯準會升息狀況與參酌其他國際資本市場發展，盤點股市穩定措施，也都已經做好必要準備。

證期局長張振山指出，台股有韌性。台股26日跌幅2.41℅，但全球股市皆下跌，同時間韓國股市下跌3.08％、日本跌2.65％，外資賣超70多億元、賣壓不大，台股走弱主要受到上周五美國升息3碼後，美股重挫影響，今年前8個月上市櫃公司營收達28兆元、年增9.93％，上半年海外投資收益6248億元，創十年新高。

國內兩大股票交易所證交所與櫃買中心指出，國內外經濟情勢動盪之際，台股體質相對穩健，投資人切勿過度恐慌，應理性分析相關情勢，選擇長期趨勢看好之標的。證交所亦會持續督促確保上市櫃公司能即時公布相關重大訊息，並密切關注國際局勢對市場之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。