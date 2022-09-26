稻草人現代舞團於台北舉行發佈會。藉由結合來自各地優秀的舞蹈及藝術工作者，突破既有的舞蹈編創、表演概念及製作模式，以觀察生活、表現人性、關懷生命、反觀人生、省思社會為題展現獨樹一格的演出風格。（鄧博仁攝）

稻草人現代舞團於台北舉行發佈會。藉由結合來自各地優秀的舞蹈及藝術工作者，突破既有的舞蹈編創、表演概念及製作模式，以觀察生活、表現人性、關懷生命、反觀人生、省思社會為題展現獨樹一格的演出風格。（鄧博仁攝）

稻草人現代舞團於台北舉行發佈會。藉由結合來自各地優秀的舞蹈及藝術工作者，突破既有的舞蹈編創、表演概念及製作模式，以觀察生活、表現人性、關懷生命、反觀人生、省思社會為題展現獨樹一格的演出風格。（鄧博仁攝）

稻草人現代舞團於台北舉行發佈會。藉由結合來自各地優秀的舞蹈及藝術工作者，突破既有的舞蹈編創、表演概念及製作模式，以觀察生活、表現人性、關懷生命、反觀人生、省思社會為題展現獨樹一格的演出風格。（鄧博仁攝）

稻草人現代舞團於台北舉行發佈會。藉由結合來自各地優秀的舞蹈及藝術工作者，突破既有的舞蹈編創、表演概念及製作模式，以觀察生活、表現人性、關懷生命、反觀人生、省思社會為題展現獨樹一格的演出風格。（鄧博仁攝）

稻草人現代舞蹈團22日發表2022年全新K式舞蹈創作系列《七體 Figure 7》。

表演靈感來自卡夫卡被稱為「被隱形線操控的黑色木偶」七張素描塗鴉，編舞家羅文瑾將七張含藏文字符號、身體形象、動作語彙、人性描繪的圖卡，透過「看圖說故事」的創作聯想方式，編導舞蹈劇場形式的動作發展，五位稻草人舞團核心舞者：羅文瑾、李佩珊、何佳禹、倪麗芬、孟凱倫，各自獨特的身體特色來詮釋演繹塗鴉的想像角色，並用「影子」、「他者」、「慾望」、「權力」的概念元素串起整個舞作架構，五個舞者如影子般從七種塗鴉形體開始一一現身。

透過舞蹈劇場形式結合古微琉古樂團音樂總監林靖偉的音樂創作，以及澳洲聲音藝術家 Nigel Brown的聲音裝置，將在劇場裡創造出忽而急躁反覆忽而優雅柔和的音樂聲響，展開彼此獨立卻又緊密連結的情緒堆疊與關係變化，共同打造出荒誕乖謬又充滿異化矛盾的「Kafkaesque卡夫卡式」舞蹈作品。