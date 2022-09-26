港星陳煒是選美小姐冠軍出身，早年因出演《梅艷芳菲》，被觀眾注意到外型酷似天后梅艷芳，因此被封為「小梅艷芳」，2008年時嫁給台灣富商，未料婚姻僅4年就告吹，後來隱瞞多年，2017年才對外公布時，更透露分開主因是「夫妻行房次數過少」；不過，陳煒2019年再度熱戀醫生男友，今(26日)更是風光出嫁的大喜之日，同時不忘分享超美金飾給大家沾喜氣。

陳煒的小5歲醫師男友名叫陳國強，雙方愛情拍拖3年。終於在去年47歲生日時，被男方送上99朵玫瑰以及大鑽戒求婚，浪漫場景讓她立刻點頭答應。原定雙方將在今年4月舉行婚禮，但因男方父親離世，才將婚禮延後至今。而作為女主角的陳煒，盼將婚事低調進行、一切從簡，預計婚宴將省略迎娶的環節。

陳煒的醫師男友陳國強，送上99朵玫瑰和豪華大鑽戒求婚。(圖/陳煒 IG)

不過陳煒仍在IG向大家報喜，貼出多張身穿紅色嫁衣的出嫁照，照片中，她身穿紅色抹胸禮服，外搭紅色無袖旗袍，令她一整個人更加喜氣，更加吸睛的是，她身上配戴的金飾造型豐富，包括兩對手鐲表面刻有龍與鳳，項鍊也以花朵造型雕刻，耳墜則是以樹葉圖樣呈現，象徵陳煒這次能有一段圓滿的婚姻。

陳煒身上配戴超豪華金飾，讓隔著鏡頭的粉絲也感受到喜氣。(圖/陳煒 IG)

陳煒是在2012年與富商尪顏志行簽字離婚，之後她低調不願張揚此事，後來2019年因節目到台灣龍山寺求月老，才鬆口夫妻間存在性格差異，再加上長期聚少離多，讓夫妻間的房事進行不理想，令她一度懷疑自己的存在價值，所幸後來離婚仍未放棄戀愛，才有如今的愛情第二春。