上周三（21日）才以介紹形式在香港第二上市的騰訊音樂，根據香港聯交所中央結算系統（CCASS）數據顯示，已有逾四成騰訊音樂美股ADR轉換為港股，市場認為主要大股東騰訊與串流音樂平台Spotify都有相關部署，兩者合計擁有騰訊音樂61.5％股權。騰訊音樂港股26日收跌2.03％，報港幣（下同）16.4元。

資料顯示，21日至少約14.1億或41.58％普通股已由騰訊音樂ADR轉換為港股，以當日港股收盤價18.22元計，價值達256.9億元。

騰訊音樂屬同股不同權企業，而每份ADR等同2股普通股。目前主要股東騰訊持有騰訊音樂的1.61億A股，及16.4億B股，共涉18億股或53.2％。而Spotify則持有2.83億A股，占總股本約8.3％。

騰訊音樂當初選擇赴港第二上市，主要是為規避退市風險，但仍存隱憂。目前中美審計分岐逐漸收窄，稍早美國證交會（SEC）透露，美方檢查人員已在9月中旬到香港查閱在美國上市中概股審計底稿。