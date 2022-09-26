蔡其昌26日邀集各單位會勘，希教育部能核實挹注經費改善，解決多年來跑道不安全問題，提升學生上課品質。（陳世宗攝）

蔡其昌26日邀集各單位會勘，希教育部能核實挹注經費改善，解決多年來跑道不安全問題，提升學生上課品質。（陳世宗攝）

台中市豐原區葫蘆墩國小操場跑道，因年久劣化有隆起、龜裂現象，且長期日照曝曬，場地PU鋪面破損嚴重，造成學校師生上課使用時有潛在危險問題。立法院副院長蔡其昌26日邀集各單位會勘，並爭取總經費980萬元；希教育部能核實挹注經費改善，解決多年來跑道不安全問題，提升學生上課品質。

蔡其昌表示，葫蘆墩國小家長會長跟她的先生，有次告訴他說學校有需要協助，就請市議員謝志忠了解狀況，當時並不葫蘆墩的孩子在水深火熱的環境中學習，會長甚至還在操場跌倒；他就趕著第二梯之前一定要核定葫蘆墩國小，教育部也從善如流，在老舊校舍改善第二梯次核定名單中，葫蘆墩就已確定獲得補助。

市議員謝志忠指出，要感謝副院長帶領行政機關前來葫蘆墩國小協助爭取運動設施改善經費，幫豐原的小孩子圓夢，達成自己答應孩子的承諾，也讓自己鬆了一口氣，同時也要求教育局協助學校盡速審查計畫，送件至中央，讓孩子們的心願早日完成。

教育部體育署表示，葫蘆墩國小改善計畫，目前已於111年9月16日同意申請，為符合學校需求，待學校提出精確改善項目後將會核定經費。此次計畫總經費為890萬元，將進行PU環形操場跑道及助跑道場地改善（6線道跑道）、球場改善、排水設施改善。

教育局體育保健科李有峻說，感謝蔡其昌副院長長期以來協助學校及教育局爭取許多經費，尤其向體育署爭取跑道專案預算，讓台中市能大幅改善各級學校的運動設施，第一梯次已完成67所學校運動設施改善，第二梯次預計還有10所學校將進行改善。