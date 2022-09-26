明道中學指出，將透過午間進行培訓讀書會，並請導師運用班會課邀請閱讀種子同學分享，落實班級共讀。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

12年國教新課綱強調培養學生的核心素養，明道中學在111年度新推動「書香．書箱-班級共讀」，搭配導師班級經營及班會課，期盼全校性培養知識的廣度及高度；明道中學副校長兼圖書館主任林雯琪表示，班級是學生生活與學習的核心場域，也是推動閱讀習慣重要的基礎。

明道中學表示，經數據分析後發現，閱讀力與學習力成正相關，因此多年來持續推動的Keep讀ing認證、SDGs共讀共想、中英文讀書會等閱讀計畫，111學年度更新推出「書香．書箱-班級共讀」計畫，盼透過「班級書箱」培養學生的閱讀態度與習慣。

明道中學指出，學校一直以來都以「閱讀、思辨、表達」作為教育中軸線，「書香．書箱-班級共讀」計畫是以班級為單位，設置陪伴3年直到畢業的「班級書箱」；每學期由師長推薦3本必讀好書，包含「社會科學」、「心理成長」、「自然科普」3個面向，本學期推薦書單為《人類大歷史》、《被討厭的勇氣》及《氣候變遷》。

明道中學進一步解釋，計畫將透過升旗宣導、各班推薦閱讀種子同學等方式，於午間進行培訓讀書會，並請導師運用班會課邀請閱讀種子同學分享，落實班級共讀；除此之外，也透過課後時間舉行「愛書人線上讀書會」，及錄製「經典說書人podcast空中讀書會」，讓同學們能夠自主安排閱讀分享時間。

林雯琪表示，明道中學以6年一貫的教育模式，從國一開始就規劃系列的閱讀專門課程，實踐「閱讀、思辨、表達」的教育意義，而班級是學生生活與學習的核心場域，成功的班級經營可以指導學生學習和生活教育，也是推動閱讀習慣重要的基礎。

林雯琪也指出，明道中學圖書館於107年度榮獲「高級中等學校績優圖書館」、108年度亦獲教育部「閱讀磐石學校」肯定，相信是在不斷創新、堅持地推動為學生們開拓視野的計畫，用閱讀開啟生命視野。