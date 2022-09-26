桃園鐵路地下化將新增中路車站，整體開發都市計畫草案正由都發局規畫中，除埤塘保留成大型生態公園，也將在桃園區國際路、中平路間增設國道2號匝道，促進國道2號北側整體交通發展，都發局長盧維屏說，任期內會完成都市計畫審查，為中路發展闢畫藍圖。

議員黃家齊說，配合台鐵地下化新增中路車站，市府推動周邊土地開發計畫，檢討變更車站周邊農業區，開發新社區，總面積達124.62公頃，配合畫設住宅區65.15公頃、商業區2.98公頃，提供桃園都會區未來都市發展所需住商用地。他提到，中路區目前人口約2萬9000人，且還在持續發展中，關心中路車站周邊設施規畫。

鄭文燦說，都發局已經完成中路車站開發區整體規畫草案，主要目標是讓中路車站周邊的農業區可與中路車站共同發展，埤塘會保留成大型生態公園，因應原有鐵路消失也會開闢成綠廊道路，玉山街原都市計畫為農業區，部分也將併入中路車站整體開發區範圍。

鄭文燦也提到，隨著中路車站周邊整體發展，國道2號北側交通條件會越來越好，有必要設置上下匝道，將取得國際路周邊部分土地，開闢連接國道2號的交流道，讓中路地區可以經由國際路交流道上國道2號。

鄭文燦強調，國際路的交流道距離國道2號大興西路交流道、大湳交流道都有段距離，交通部正在審議可行性研究計畫，市府將全力爭取交通部核定計畫，配合後續中路車站周邊都市計畫整體開發進度，列為最優先取得土地來推動設置。

都發局長盧維屏說明，目前中路車站整體開發區都市計畫草案由內政部都委會審查中，預計今年完成都市計畫審查，明年再接續進行區段徵收計畫審查。