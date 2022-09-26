竹北市長何淦銘（右）和無黨籍市長參選人郭漢章（左）推薦「走讀城市漫遊竹北」4個遊程。（羅浚濱攝）

竹北市公所整合盤點自然生態、歷史古蹟孕美食等資源，10月將展開「走讀城市漫遊竹北」系列活動，以4項遊程推廣竹北市的文化觀光旅遊。 竹北市長何淦銘和無黨籍市長參選人郭漢章認為，這4項遊程可作為後疫情時代新的休閒方式，讓遊客以深度旅遊方式體驗竹北市的美好秋日。

「東海秋日田野樂」遊程，可走訪璞玉自然農場不用農藥和肥料的自然耕法，曾拿全國冠軍米農友田守喜的智慧稻田，到玩印工作坊了解絹印，親手把網板圖案印在麻布袋上，再去中藥房改為餐廳的有田咖啡享受美食。

縣府去年劃定的水月休閒農業區，能做「騎遇洋遊水月」旅程，騎自行車到拔仔窟的烏魚養殖區和新月沙灣，到福樂休閒漁村品嘗新鮮烏魚子，到東海萊姆園了解有機栽培的萊姆。

「憶遊老宅行腳趣」遊程，規畫則從竹北蓮花寺出發，經新瓦屋客家文化保存區、六家古厝群到百遠竹北店。

「漫步舊市享品酩」則從竹北火車站前站出發，經竹北市場、天后宮、吉比鮮釀餐廳、采田福地到愛蜂園。