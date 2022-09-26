張曼玉憑藉《阮玲玉》獲得金馬、香港金像獎雙料影后。（甲上提供）

張曼玉是穿旗袍最美的女星之一，這一切要歸功於她在拍攝電影《阮玲玉》時曾經接受了10天的魔鬼訓練，每天都穿著高領旗袍和高跟鞋練習走路和坐姿，張曼玉曾在受訪時談到：「我覺得她（阮玲玉）那種不是性感，那是騷在骨子裡。我看她每次都穿得很密實，旗袍的領口都到脖子這裡，但仍可以風騷，真的很厲害，但最厲害的是她的笑容很迷人，很有魅力。」

張曼玉也表示，以往她都是同時拍攝2、3部戲，拍攝《阮玲玉》的3個月間寸步沒有離開劇組，和劇組住在同一個旅館，也會到每個房間串門子，她說：「那是個很棒的經驗，可以讓我進入狀況，完全專心在這部電影上。」張曼玉果真苦練有成，影評與外媒評價《阮玲玉》中的張曼玉：「她的一顰一笑、一舉一動都有阮玲玉神韻，但也具有她自己的獨特魅力。」精湛演技也讓張曼玉獲獎無數，更奪下華人首座柏林影展最佳女主角銀熊獎。

《阮玲玉》也是關錦鵬導演奠定大師地位的代表作，關錦鵬談到當時拍攝現場，說確實發生了點靈異事件，當時一位攝影師親眼看到，阮玲玉的鬼魂就站在張曼玉的身邊，不過鬼魂的狀態並不可怕，還是那麼美麗，甚至在為自己的傷感的一生落淚，而攝影師告訴張曼玉後，張曼玉也沒有因此感到害怕，而是對阮玲玉說：「如果你真的在我身邊，就請你保佑我演好這個角色吧。」

電影以劇情演出與紀錄訪談交錯，一邊是張曼玉演阮玲玉的故事，一邊是張曼玉及演員們演出阮玲玉時的感受，2位女星好像隔著時空重疊了，導演運用特別拍攝手法讓2個時代的女人命運交錯，也娓娓道出隔了多年後，女性仍得承受各種評論，卻也靠著自己的努力燦爛耀眼。

而張曼玉和關錦鵬導演合作讓她事業帶來重大成就，張曼玉在1989年的電影《三個女人的故事》首次與關錦鵬合作，讓她獲得金馬獎最佳女主角，在數年間由花瓶蛻變成影后，關錦鵬導演功不可沒。《阮玲玉》也帶給張曼玉演藝生涯的另一高峰，獲得金馬、香港金像獎雙料影后，更奪得第42屆柏林影展最佳女演員獎，成為第一位贏得柏林後座的華語女演員。

適逢《阮玲玉》上映31周年，片商特別引進4K修復導演版，將於本週五（30日）在台上映。首周末特典是以30年前香港手繪版海報重新設計，限量僅5000張，數量有限，送完為止。