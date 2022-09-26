遠東商銀今年尊榮禮遇計畫全新升級，為VIP貴賓規劃一系列以財富管理十樂品牌價值為內涵的禮遇活動，首場「十樂風華」主題式私人聚會，從象徵「樂在音樂」的「樂樂」價值出發，由該行總經理周添財親自邀請理財貴賓，一同欣賞蔡琴獨具風韻的低柔嗓音，及一首首經典傳唱的名曲，復刻回憶中的經典旋律，共度「就是好心情」的週末夜晚。

根據財富管理集團瑞士寶盛今年6月所發布最新《2022全球財富和高端生活報告》指出，亞洲蟬聯世界上生活成本最昂貴的地區，台北市高居全球24個主要城市第三名。遠東商銀表示，在規劃VIP禮遇時，以打造高端獨特的禮遇為主，這次特別以「遠吟留聲」為主題，邀請限定VIP尊榮貴賓，與遠東商銀高階主管、理專同仁們共同參與蔡琴2022《就是要好新琴》演唱會，並精心安排迎賓派對，提供拍立得人像攝影和精緻餐點，讓貴賓留下專屬回憶，一起體驗時代風華與品味質感生活。

遠東商銀指出，VIP貴賓還有機會獲專屬「ELITE禮賓服務」，內容涵蓋建康、生活、旅遊、美食四大面向的全方位秘書服務，舉凡頂級飯店與熱門餐廳代訂、客製化旅遊行程規劃及機票訂位，甚至海外醫療協助等，幫忙打理生活瑣事並提供獨一無二的服務，持續營造遠東商銀理財貴賓的尊爵不凡，每一次VIP活動遠東商銀皆精心設計，希望能走進客戶的心中，盡力滿足客戶的需求與渴望，創造感動的時刻。