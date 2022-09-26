女裝延伸至二樓區域，且增添更多的青春休閒系列。（ZARA提供）

Zara美妝系列在全球得到熱烈回饋，一年來逐漸擴大規模。（ZARA提供）

Zara於台灣的第一間門市台北101店，日前以全新風貌盛大開幕，兩層樓500坪的購物空間，用藝廊概念打造更明亮、簡潔、寬敞的購物空間。配備創新的零售科技整合系統，採嶄新的互動情境迎接時尚愛好者。

獨立系列展售美妝專區、男仕運動區，訴求以顧客和產品為本，柔和圓潤的家具線條搭配綠色植栽，引領顧客循著舒適愉悅的視覺路線，瀏覽各種商品。此次改裝後的店面擴大販售面積，藉由圓弧型態陳列區分，逛店更輕鬆一目了然。女裝延伸至二樓區域，且增添更多的青春休閒系列。在一樓與二樓分別有獨立展售區，包括結合AI體驗的美妝專區與Athleticz男仕專屬運動系列。

Zara美妝系列自去年推出，即以優秀的外型與質感在全球得到熱烈回饋，一年來逐漸擴大品項，包括實用的多合一美妝棒、眼彩盤、指彩、刷具，及近期推出的粉底系列與美妝蛋。二樓男裝區Athleticz運動系列，以率性不銹鋼外牆區隔，呼應時下體適能訓練風潮，採用科技面料製成機能與造型兼具的運動衣著，包含日常慢跑、瑜珈、球類運動以及最新上架的高爾夫球裝。

為提供門市消費者更創新流暢的購物體驗，101門市內首度增設亞洲極少數店點擁有的電子試衣間，顧客可操作入口機台，快速掃描試衣件數，同時連線設有感應系統的試衣間偵測使用狀況。同時，首次在101店亮相的自助結帳櫃檯，提供信用卡及電子支付的購物新模式。

ZARA也在APP應用程式上同步推出store mode門市模式，只要在APP中切換使用，即可透過庫存整合技術顯示商品所在位置，並能透過此模式預約試衣間。