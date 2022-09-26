延伸歡慶925的「世界龍蝦日」，君品酒店雲軒西餐廳即日起至30日限時祭出明星暢銷餐點「雲軒雙人海陸套餐」53折優惠活動，每位客人皆可一次大啖全世界饕客公認最美味的加拿大水煮活龍蝦1隻、5盎司頂級菲力牛排1客，還可享用豐富的套餐前菜及甜點，每日午、晚餐時段雙人份套餐僅3199元+10%元。

加拿大的龍蝦常被誇為水產之王，肉質多汁且甜美，結構緊實。經烹煮過後，肉質白中帶紅，接近頭部的龍蝦肝，其味道堪稱一絕、更是老饕級才知道的美味之處。在這次的雲軒雙人海陸套餐中，運用多款蔬菜熬煮的高湯將加拿大活龍蝦水煮，紮紮實實的鎖住龍蝦的鮮味甜味與水分，保留其最原始的鮮美，每一口都能品嚐到厚實且彈牙的飽滿肉質，可說是海鮮控必嘗的美味。

此外，套餐中選用的頂級菲力牛排，取自牛隻的腰內肉，稀少珍貴，更因為運動量少，是整頭牛肉質最為軟嫩的部位，雲軒西餐廳行政主廚王輔立將頂級菲力牛排以餐廳獨特的兩段式烤爐、選用來自南投的相思木進行碳烤，精準的火侯掌控，入口咬下即能感受菲力牛排獨有的柔嫩肉質與鮮美肉汁，木頭香因高溫散發出來而滲入牛肉內，更增添獨特煙燻香氣，創造出多層次的迷人風味。