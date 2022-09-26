台北捷運造福許多通勤民眾，通車26年來交通網路逐漸擴大，運量也不斷提升，不過有些捷運站的運量相當小，讓人不解為何會設立。有網友好奇，「台北捷運哪個站最多餘？」許多網友認為答案就是小碧潭站，不過有內行人指出，小碧潭站的地位其實相當重要、不能廢除。

原PO在PTT發文表示，台北捷運發展至今多達130多個站點，線路也從木柵線逐漸增加到目前的6條路線，不過如果要選出哪一個站最多餘，民眾會覺得是哪個呢？

對此，許多網友紛紛回應，「小碧潭」、「絕對是小碧潭」、「小碧潭因為在七張和新店線共月台，所以台電大樓以南的班距減少，加上沒有多餘月台、不難像新北投一樣不影響主線，加上小碧潭月台較短、也不能像新莊蘆州交互發車」、「小碧潭啦，其他站頂多人不多，就這站影響到綠線區間車」、「問就是小碧潭」。

不過有內行人指出，小碧潭站的地位相當重要，「小碧潭是機廠」、「就說小碧潭是機廠，根本不能廢…」。由於機廠具有讓維護捷運、配合調度等功能，是維持捷運運轉重要的一環。

事實上，根據北捷統計的8月份旅運量資料，北捷全線中單日運量最少前三名為新北新店的十四張站、台北文山萬芳社區站、新北板橋新埔民生站。