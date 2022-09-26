1輛休旅車在撤離時，慘遭湍急溪水沖走，所幸車內駕駛幸運逃出。（民眾提供）

昨(25)日宜蘭縣大同鄉清水地熱園區附近的溪水暴漲，讓原先於24日晚間在溪床旁紮營的27輛車66人受困；昨經消防人員出動2台怪手作業載運，於晚間6時許將受困遊客全數安全脫困；然而，車主們今日返回現場要駛離車輛，卻發生1輛黑色休旅車橫渡時，慘遭湍急溪水滅頂，還好駕駛已逃出，而其餘27輛車已於下午渡溪上岸。

從曝光的影片可見，原先在沙洲上受困的車輛陸續撤離，有3輛休旅車開始要橫越暴漲的溪水，前方2輛休旅車一入溪水，便被湍急的溪水沖著跑，2車抓準時機後逐漸的開往岸邊，但是第3輛休旅車可就沒這麼幸運，該車被水流帶著跑，車頭直接被溪水沖擊，最後卡在溪中大石頭，整輛車被混濁的泥水滅頂，所幸該車主機警逃出，而後續來支援的車輛，也勾上繩索，不讓車子繼續被水流帶著走。

1輛休旅車在撤離時，慘遭湍急溪水沖走，所幸車內駕駛幸運逃出。（民眾提供）

大同鄉山區雖然雨勢稍緩，但溪水還是非常湍急，車主們請2輛怪手協助返回溪床，由怪手開路讓他們陸續開車渡溪上岸，其中1輛慘遭滅頂，其於車輛行駛於溪床時搖搖晃晃，數度被急流沖走，驚心動魄、讓現場目擊者倒抽一口氣。

昨日被溪水沖走、卡在河床中的紅色休旅車，及今遭滅頂的黑色休旅車，皆由怪手吊掛上岸；2輛怪手今上午9時許開動，耗費近1天的時間，分批協助27輛車於下午5時許，全數安全渡溪上岸。