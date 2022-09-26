2022跨聯盟籃球邀請賽4強賽，T1聯盟新北中信特攻在8強賽折損好手謝亞軒，26日和中華男籃培訓隊的比賽只剩8人可以出賽，不過全隊以強烈求勝心應戰，打出了一場精彩的內容、收下冠軍賽門票。

中信特攻總教練李逸驊（原名李雲光）賽後表示：「謝亞軒受傷，賽前就告訴球員我們只有8人，要『以一擋百』，也請阿巴西和林韋翰撐起比賽內容，畢竟我們年輕選手經驗還不夠，需要比較有經驗的球員撐起，這場防守也有做到，相信對我們後續比賽會更好。」

攻下全場最高34分的阿巴西則說：「隊上此役只有8人可打，比賽前教練就叫我打的更強勢一點、果決切入，再看有沒有空擋給隊友，第1節我還抓不太到感覺，後面打開了，不只自己伺機得分，也幫球隊製造空間。」

為特攻守住12記籃板的譚傑龍回應：「賽前學長林韋翰說我們本戰只有8人，大家想贏球就取決心態，我們『八壯士』決定要贏球，靠著氣勢留住勝利。」

至於謝亞軒傷勢，李逸驊表示，謝亞軒膝蓋本來就又舊傷，這次比賽又扭到，但相信一周後可以回到場上。

中華男籃培訓隊教頭桑茂森表示，一開始防守上希望阻止阿巴西比較順的右手進攻，不過還是讓進步很多的阿巴西拿下相當多分數；而他觀察阿巴西和大學相比進步很多，進攻更加全面，也讓人期待中華隊未來有更優秀的球員加入。

比賽中多次和阿巴西對位的中華男籃培訓隊丁冠皓表示，有設定要讓阿巴西過左邊，感覺他進攻比之前更多元，很多球還是沒守住。