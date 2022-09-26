市議員吳敏濟26日邀各單會勘施工進度，預計10月15日完工。（市議員吳敏濟提供）

大甲文曲路583巷地下水汙濁，居民長期到外面買水，去年乾旱水井又抽不到水非常困擾，向市議員吳敏濟陳情。吳敏濟去年11月邀經發局與台水等單位會勘，積極向市府爭取268萬元經費，並協調國產署與農水署同意提供土地無償使用，近日延管工程動工；26日吳敏濟邀各單會勘施工進度，預計10月15日完工。

文曲路583巷西側住戶表示，20多年來他們都靠地下水維生，但因地下水日益混濁，乾旱期抽不到水，需要到加水站買水喝，生活很不方便，於是向吳敏濟陳情；經吳議員努力爭取，終於等到延管工程動工。

吳敏濟指出，他接獲住戶陳情後，去年11月邀經發局與台水等單位會勘，發現巷內有國有財產署與農田水利署土地，須徵求同意後始得施作延管工程，近日開始動工，26日邀經發局勘查施工情形，並向居民說明施工進度。

經發局公用事業科長鄭錫禧說，水利署補助裝設自來水經費逐年減少，去年乾旱讓需求增加，去年經現場會勘後，市府就編列追加預算也獲議會通過，文曲路583巷延管工程經費約268萬，延管工程近期也獲得國產署與農水署同意，現已加快施工中。

自來水公司大甲營運所主任李偉宏表示，583巷延管工程近日動工，長度600公尺，目前已埋設直徑10公分幹管200公尺，預計10月15日完工。另583巷東側雖已裝設，但管徑過小，住戶若欲汰換可在這次延管工程提出申請。

吳敏濟強調，希望工程盡快完工，早日讓住戶有乾淨自來水可用，多年來一直努力爭取經費普設自來水，從2011年到今年6月，大安普及率已從17.89％提升到79.53％，外埔由75.54％增到93.01％，大甲則從84.72％升至92.38％，希望市府能逐年編列預算讓甲安埔無自來水地區用戶也能有乾淨自來水可用。