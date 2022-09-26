綠色金融3.0計畫提早一年啟動。金管會主委黃天牧26日宣布，為了與時俱進、與國際同步，提早結束原訂到2023年的綠金2.0計畫，升級為3.0版，由五家金控組的永續金融先行者聯盟、金融總會組成的淨零推動工作群等帶頭，透過金融業放款及投資、金融商品設計，完善永續金融生態圈，帶動企業朝2050年淨零碳排的目標轉型。

黃天牧強調，這是要透過同儕引導的效果，採取漸進方式，且不過度影響產業資金的情況下，進入挑戰更大的階段。也就是會從金融業帶頭作起，在範疇一的自身碳排放量，及範疇二的用電、用水等數據上，若作得到就強制揭露及規定，但範疇三就是金融機構放款及投資對象的碳排放量，會用鼓勵、議合方式，讓產業逐步跟上腳上，至少要訂出減碳等目標與轉型計畫。

金管會是在2017年9月推出綠色金融1.0方案，主要是鼓勵金融機構對綠色產業的投融資，2020年8月啟動綠色金融2.0方案，進一步升級引導金融機構支援綠色及永續發展產業，強化資訊揭露、人才培育及風險管理，每次方案都是為期三年。

綠金2.0原本是到2023年8月左右結束，但因全球已有超過130個國家或地區宣示2050年前實現淨零碳排，台灣亦是去年已宣示此目標，且國際趨勢是要將氣候變遷相關風險納入金融監理、整合ESG及氣候資料分析並掌握潛在風險；引導資金投入永續發展項目，但要避免漂綠或漂永續、政府及產業合作推動淨零工作等。

因此黃天牧宣布，綠色金融3.0從今年9月開始上路，方案願景就是「整合金融資源，支持淨零轉型」，將逐步推動揭露碳排帶動產業減碳；推動永續經濟活動認定指引，作為金融機構投融資及商品設計的依據；整合資料及數據，如由聯徵中心建置企業ESG資料平台，由證交所擴充上市櫃公司ESG資訊平台；金管會建置永續金融網站，統整我國ESG推動現況；保發中心統計相關承保及永續保險商品數據。

強化永續金融專業，規劃永續金融證照及相關金融培訓；協力合作完善永續金融生態圈等，就包括先行者聯盟、淨零推動工作群及年底要公布的永續金融評鑑指標。