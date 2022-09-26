響應年度粉紅10月（Pink October）的「國際乳癌防治月」，台南遠東香格里拉飯店首度攜手《Marie Claire美麗佳人》國際中文版，打造出有9道夢幻特製甜鹹點與飲品的「粉紅下午茶」，並將其淨利10%捐贈予「台灣癌症臨床研究發展基金會」專案計劃，拋磚引玉邀賓客一起支持公益，同時也能享受美好的午茶時光。

這套粉紅下午茶由被稱為「西點戰神」的許煜新主廚設計，憑著深厚的甜點功力，歷年來在國內外西點競賽中履獲佳績，創作中注入個人獨特的風格，擅於將不同風味的食材巧妙搭配出好滋味，且造型講求精緻。這次他以不同個性的女性為理念，將天然紅寶石巧克力、白桃、草莓等粉嫩元素融入下午茶中，造型以「圓形」呼應活動主題，更別上了「粉紅絲帶」提倡大家關注身邊女性健康，也讓整體散發著柔美的粉紅力量。

「粉紅下午茶」即日起至10月31日於飯店1樓大廳茶軒推出，每組包含4款引人食慾的輕食鹹點、5款甜點及飲品，單人每套688元+10%，雙人每套1376元+10%；活動期間每售出1組，飯店將捐贈10%至「台灣癌症臨床研究發展基金會」做為公益基金。