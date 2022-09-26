高雄捷運小港林園線23日行政院正式核定興建計畫，總經費533.11億元，地方自籌219.97億元。對於地方自籌經費，高雄市副市長林欽榮表示，將林園區內RL4中坑門站、RL5港子埔站、RL6林園站周邊180公頃農業區變更為住宅區、商業區、捷運開發區、公設用地，藉由農業區變更後賣出收入能挹注經費，且後續捷運能帶動地方商機，增加捷運運量，達到相輔相成的效果。（高雄市捷運工程局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄捷運小港林園線23日行政院正式核定興建計畫，總經費533.11億元，地方自籌219.97億元，預計2030年完工通車。今日高雄市捷運工程局正式收到行政院核定函，對於地方自籌經費籌措，高雄市副市長林欽榮表示，將於林園區周邊180公頃的農業區變更為住宅區、商業區、捷運開發區等，藉由農業區變更後賣出收入能挹注經費，且後續捷運能帶動地方商機，增加捷運運量，達到相輔相成的效果。

小港林園線全長11.59公里，路線自紅線R3小港站所預留的隧道向南延伸至林園林園高值化產業園區，共設置7座車站，包含6座地下車站、1座高架車站。行政院長蘇貞昌於23日正式核定捷運小港林園線計畫，總經費533億元，中央補助313億元，地方自籌219.97億元。預計於年底動工，2030年完工通車。

今日捷運工程局正式收到行政院核定函，函中表示，捷運小港林園線定位為供給型導向的捷運建設，配合三大國家產業園區發展（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區）、整體都市規畫及大眾運輸需求，提供小港、林園區安全、便捷且低碳環保之軌道運輸，並結合大眾運輸導向(TOD)發展策略提升捷運運量。

另外行政院也要求高市府配合國家住宅政策，於R4高雄國際機場站、RL5港子埔站、RL6林園站辦理TOD及土地開發時，納入社會住宅之規畫及考量，以利周邊產業園區之員工可以就近居住及工作。

對此捷運局表示，於R4、RL5、RL6站旁規畫捷運開發區，並配合產業與地方發展策略、TOD與社會住宅等土地開發策略，持續研擬與實施提升運量與財務的有效措施。

對於219.97億元的自籌經費，高雄市副市長林欽榮表示，高市府已組成跨局處專案小組，小組內包括捷運局、都發局、地政局、經發局、交通局、水利局，針對小港林園線的核定，已準備一年的林園區都市計畫通盤檢討，預計10月中旬前，將都市計畫通盤檢討內容，陸續到林園區舉辦都市計畫公開展覽說明會。

林欽榮表示，將於RL4中坑門站、RL5、RL6站周邊180公頃農業區變更為住宅區、商業區、捷運開發區、公設用地，並期捷運系統完工前，即完成都市發展用地之變更、捷運聯開建設及區段徵收之開發，預計增加3.5萬居住人口及1.2萬及業人口來使用捷運系統，區徵後平均地權基金挹注捷運建設，另公共設施用地優先做為公園、滯洪池、道路、學校用地、社福設施用地等使用。

高雄市長陳其邁表示，高市府全力推動交通建設，感謝院長蘇貞昌的支持，核定高雄捷運小港林園線綜合規畫報告，高市府已積極辦理設計施工發包作業，朝今年底動工之目標邁進。

捷運局長吳義隆表示，捷運局將立即展開設計審查作業及後續工程採購的準備，全力推動小港林園線建設及周邊開發，期能如質、如期的在年底動工，並在2030年完工通車。