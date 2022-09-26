大陸文化旅遊部為確保違反法規訊息內容不會在網路直播節目傳播出去，最近擬推出新的網路直播規定，所有現場演出活動將先經過審查後才准予在網路播出，以直播方式提供網路演出節目，將採取「延時直播」方式播出，並安排專人對網路演出節目進行實時監管，發現內容問題第一時間阻斷並及時處置。

綜合陸媒報導，大陸文化和旅遊部近日發布關於《規範網路演出劇（節）目經營活動推動行業健康有序發展的通知》（徵求意見稿），稱網路演出節目是指將音樂會、演唱會、舞台戲劇等演出活動，通過信息網路實時傳播或以影像形式上載傳播而形成的網路文化產品。

《意見稿》明確指出，境外舉辦的舞台演出活動通過網路直播，或將錄製的舞台演出活動以音視頻形式通過網路播出，以及專為網路傳播製作的無現場觀眾舞台演出活動或虛擬舞台演出活動與個人直播間演出活動，均屬於提供網路演出節目。所有網路演出節目應向所在地省級文化和旅遊行政部門申請取得經營範圍包含「網路演出劇（節）目」的網路文化經營許可證。

若為進口網路演出節目，應報文化和旅遊部進行內容審查，內容審查通過後方可向用戶提供。提供國產網路演出節目，應在向用戶提供之日起30日內，報文化和旅遊部備案。

該法規草案還指出，網路演出節目經營單位應設置獨立的內容管理部門，配備適應內容審核工作需要的專業人員，負責網路演出節目的內容管理，加強對評論、彈幕等用戶產生內容的實時監控。

至於採用直播方式提供網絡演出節目，應採取延時直播方式播出，並安排專人對網路演出節目進行實時監管，發現內容問題第一時間阻斷並及時處置。

微博等社群平台許多網友對此項新規定反彈強烈，他們在微博上評論稱，、「直播不能直播，哪還能算是直播」、「滲透的太厲害，應該全部取消，改演樣板戲」、「聽個線上音樂會都這麼費勁」，也有網友的表示，官方的做法可能是「先逐步規管，接著就全面禁止。」