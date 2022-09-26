台北市長選戰口水打得激烈，日前內湖交通問題更讓藍綠白數度隔空交火。台北市長柯文哲認為，內湖交通問題是都市計畫失調的例子，不要幻想一下解決。對此，國民黨台北長候選人蔣萬安今（26）日就在臉書上表示，將從「時間」、「空間」、「運具」三個角度切入內湖交通的解方，引發討論。

蔣萬安在臉書上表示，他昨天出席臺大政治系系學會跟亞太青年協會舉辦的「與市長有約」，跟年輕人暢談市政願景；大家提前做很多功課，事前詳細閱讀政見，提問也有理有據，展現出對台北的關心以及豐沛的思辨精神！蔣萬安更提到，許多年輕人畢業後會去內湖上班，我跟同學們分享內湖交通解方；我認為，柯文哲市長曾說「內湖交通沒救」，傷了內湖人的心。

因此蔣萬安將會從「時間、空間、運具 」三大角度切入，包括東環段、民生汐止線的動工；串接南軟、內科、北士科產業聚落發展，疏散內湖科學園區的人潮壓力，「還有推動智慧運輸、評估優化聯外道路，這都是我們努力的方向」，蔣萬安說，大一的李同學擔心，我主張加大推動「公辦都更」，會不會吸引投資客購屋坐等都更獲利，進而妨礙居住正義？蔣萬安也告訴她，「只要我們心裡裝的是因為都更而改變生活的民眾，從大局出發，就不會因為害怕投資客而卻步」。

對於同學要蔣萬安用三個詞彙描述心中的台北，蔣萬安認為台北就是「創新、多元、包容」，就是因為這些城市的底蘊做支撐，「你加台北，才能邁向無限」，最後蔣萬安更強調，會後許多同學來跟我自拍合照，也幫我鼓勵打氣，「為了年輕人的未來，我會努力！」