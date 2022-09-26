九合一選舉近在咫尺，年底的大選各政黨候選人都摩拳擦掌準備，尤其「六都」更是兵家必爭之地。而國民黨台中市長盧秀燕將爭取連任，這次她也將競選總部設在大里，盧秀燕更在臉書上直言「粉紅當道！燕子總部開箱」，指出「粉紅色是令人感到溫暖、安心的顏色」，引發討論。

盧秀燕在臉書上PO出一篇「粉紅當道！燕子總部開箱，歡迎大家來打卡！」的文章表示，粉紅色是令人感到溫暖、安心的顏色，也是象徵媽媽守護的顏色。盧秀燕指出，「我們把整個競選總部用粉紅色包圍，舒服的粉色系，邀請市民朋友有空來坐坐」，而今天盧秀燕在議會備詢時，也很感謝江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、顏文正、陳政顯、吳瓊華、黃健豪總幹事帶大家開箱「燕子總部」。

盧秀燕更提及，「燕子總部」除了粉色包圍之外，還有適合大人小孩的互動遊戲的「政績調色盤」，以及29區的精選政績，寄給你的親朋好友的「有感明信片；甚至還有準備熱水機、安撫娃娃、尿布台，友善新手爸媽、讓小小孩也舒適的環境的「貼心哺乳室」，盧秀燕最後也歡迎民眾蒞臨。