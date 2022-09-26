足球巡迴教學已前進豐原、后里、東勢、新社等區。(台中市政府提供)

台中市政府率先推動的「足球深耕計畫」，今年邁入第三年，下半年前進基層巡迴教學已於9月開跑，將深入29個行政區進行幼兒足球教學，目前已前／進豐原、后里、東勢、新社等區，吸引約達270名孩童熱烈參與。運動局長李昱叡說，迷你足球課程報名踴躍大獲好評，運動局將持續培育台中基層足球人才。

李昱叡表示，市長盧秀燕上任後力推足球運動，市府連年舉辦多項足球推廣活動，使足球發展向下扎根，9月陸續辦理「台中女子足球節」、「國民小學迷你足球賽預賽」，10月有「安聯小小世界盃」，11月舉辦「國民小學迷你足球賽中區挑戰賽」，將持續促進幼兒參與、帶動基層運動風氣，打造台中成為足球運動友善運動城市。

李昱叡指出，運動局與中華民國校園社區運動聯盟協會合作「足球深耕計畫」，提升足球運動人口，8月起啟動「指導員共識營研習」，聘請中華民國迷你足球協會講師教授專業足球，培育23位擁有豐富經驗的指導員，提供兒童足球教學服務，透過學制課程培養幼童對足球的基礎認識，培養其運動家精神及團隊合作風氣，透過足球運動交流搭建交流的橋樑，擴大幼童足球運動人口。