日本同志酒吧老闆「拓也哥」（井口拓也／コレステロールタクヤ），多年前上成人節目《矛盾大對決》展現高超特殊技能被封為「日本男吹神」，在台灣曾登談話節目《康熙來了》，網路上頗具人氣；近年拓也哥罹患糖尿病，去年自曝因病情加重，被迫將小腿截肢，不料傳來消息證實9月16日已離世，讓外界相當錯愕，曾合作過的日本女星波多野結衣特地在社群平台上哀悼。

日本AV女優波多野結衣透過本人經營的facebook粉專「波多野結衣 台灣官網」以日語寫下：「拓也醬…我不會忘記我們一起在台灣拍電影的時光，那時的我們關係很好，願你安息。請一起為拓也祈求冥福。」她曬出多張與拓也哥的合照，兩人過去來台拍攝電影《沙西米》，與台灣藝人李康生、浩角翔起等人共同出演，拓也哥在電影中飾演波多野結衣的經理人。

拓也哥過去被邀請登上成人深夜《矛盾大對決》，因展現過人技巧，讓號稱「絕對不射」的AV男優澤井亮當場繳械，超強神技在全網爆紅；不料近年疾病纏身，先因糖尿病導致右腳小指截肢，後又因呼吸困難被診斷心衰竭，新冠疫情爆發後拓也哥疑似因新冠疫情住院。

近日公布的家屬內文中提到，拓也哥因病療養，仍不幸在2022年9月16日離開人世，由於事出突然，無法將此事立即告知大家，葬禮目前已經舉行完畢，而他經營的酒吧將由副店長接手，名古屋的店鋪將會關閉。