廖家儀揪不敢捐血的好姊妹郭亞棠一起共襄盛舉。（民視提供）

郭亞棠獻出第一次捐血。（民視提供）

廖家儀主演的民視25週年台慶大戲《市井豪門》即將上檔，劇組緊鑼密鼓拍攝中，廖家儀趁空檔邀請同劇好朋友郭亞棠一起捲起衣袖捐血，支援陷血荒的血庫。不過活動前廖家儀發生意外小插曲，就是出發前往會場時，遭後方來車撞擊，幸好大家車速都不快，雙方人也平安無事，不過這已經是她兩個多月來第二度發生汽車碰撞意外。

雖然發生車子碰撞意外，不過廖家儀隨後也趕往捐血活動會場，要完成原定的捐血計畫，只是到會場又被護理師退貨，原來她前陣子有做大腸鏡的健康檢查，半年內不能捐血，她說不氣餒，等到規定時間期滿，一定再補上。

談到活動起源，廖家儀表示今年五月，就有跟姐姐徐媺涵合力捐贈偏鄉物資接駁車，希望回饋鄉里，現在徐媺涵擔任「第一滴血」活動主席，提倡莘莘學子能夠用捐血的機會幫助社會上需要受捐助的人，很有意義。她表示自己曾經在節目中跟救護車出任務，發現很多事情發生只在一瞬間，也需要預備新鮮的血，以防不時之需。

廖家儀記得第一次捐血，是高中快畢業，那時學校呼籲大家捲袖捐血，她就跟同學一起去，在那之後就養成習慣，時間到可以捐血就自己去，直到長期在旅遊節目各國飛不符合捐血條件才停擺，這一次剛好從香港回台灣時間滿長一段時間，很榮幸可以再次加入號召捐血行動。

廖家儀此次也邀請不敢捐血的好姊妹郭亞棠一起行動；郭亞棠從小對針就很恐懼，不管是感冒打針或者注射疫苗都非常害怕，但廖家儀的邀請和鼓勵，讓她決定突破自己的第一次，也為台灣的血荒盡一份心力。最近忙拍8點檔《市井豪門》的郭亞棠表示最大的困擾就是自己聲帶長繭，沒睡飽時聲音又很man，礙於拍攝如火如荼中，也不好請兩個禮拜動刀，現在就是固定早睡早起，每天都提醒自己輕聲細語，可是飾演的妞妞每天都要跟來國術館看診的病人起衝突，讓她免不了要扯嗓子大吼大叫。

廖家儀在《市井豪門》演出市場賣水餃的「春梅」，她透露一開始很不能適應，後來在何豪傑的帶領下漸入佳境，將小時候在市場拚生活的心情寫照，融入戲劇，像是煩惱每日生活收入、街坊鄰居的溫情支援、都刻劃在此次戲劇表現中！下戲後又要重拾媽媽身分，和香港的學校線上開會處理小朋友事情，讓旁人直呼「果然是鋼鐵媽媽」，在現實與戲劇中都相當忙碌，她也笑說感謝《市井豪門》讓她拍攝的這3個月好像過了3年，每天都很豐富精彩。