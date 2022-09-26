中華開發金控（26）日宣布，董事長張家祝因個人因素考量，已於26日向董事會辭任董事長及董事職務。開發金控26日召開臨時董事會，通過董事長一職由黃思國先生接任，副董事長楊文鈞亦於即日起免代理董事長職務。

開發金控新任董事長黃思國擁有逾40年金融產業經驗，為台灣銀行業推行財富管理服務先驅，曾創新引進多元信託商品，開啟客製化信託金融服務，被譽為台灣「信託教父」，為台灣財富管理、證券及保險市場發展，貢獻卓著，屢獲國際級肯定。

開發金控表示，張家祝先生自2016年5月起擔任本公司董事長，六年任期間順利協助公司完成多項重大里程碑，包括併購凱基銀行與後續業務成長，促使開發工銀改制更名為中華開發資本。此外，更積極擘劃公開收購中國人壽，以完整開發金控具備壽險、商銀、證券及創投/私募股權四大引擎，奠定金控未來永續發展的穩固基石。

開發金控強調，感謝張家祝董事長任內的貢獻與指導，未來將仰賴黃思國董事長豐富的金融管理專業，持續帶領開發金控開創永續新局，成就亞洲領先的金融企業。