興富發登峰造極青年籃球邀請賽26日在台北體育館進行第5天賽程，高女組淡水商工以82比49擊敗永仁高中奪冠，連兩年在登峰造極籃賽封后。淡商蕭豫玟第一節單節斬獲16分、全場23分。

淡商、永仁開賽互有領先，後來蕭豫玟接到指令開始強攻禁區，幫助球隊穩住領先；下半場淡商嚴密的防守，壓制永仁在第三節單節僅得5分，終場以33分之差奪冠。

淡商助教李宥叡指出，蕭豫玟在U18亞青賽表現不錯，但回台後有些落差，「昨天的比賽結果，老師（淡商教練陳美莉）也不是很滿意，所以她回去有特別加強，就是有『威脅』她在籃底下一定要硬起來，不然都打的太客氣了。」

蕭豫玟表示，「因為昨天表現不太理想，美莉老師（教練陳美莉）有跟我說，應該怎麼做，這場就是去做老師想要。」對於本季HBL的目標，蕭豫玟認為，球隊的防守還是有待加強，防守一定要先守好，才會進攻，接下來再帶領學妹一步一步來，不能鬆懈、也不能輕敵。

助教李宥叡感謝大會舉辦比賽，認為是一個很好的磨練機會，有這種規模的比賽，讓她們很快知道缺點在哪裡，回去再多加強。

高女組最終排名1至8名為：淡水商工、永仁高中、南山高中、金甌女中、普門高中、高苑工商、輔仁中學、苗栗高商。