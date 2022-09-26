日前1名日本網友分享愛犬於電線桿上解放後，尿漬像極1名男子拿拐杖站在路邊，讓他不禁發文直呼：「藝術家的電線桿藝術」，貼文曝光後，5萬多名網友們紛紛不可置信表示，「真的是即興創作欸」、「太有才華了」、「畫家本尊露出一臉驕傲」。

1名日本網友於Twitter貼出多張照片，日前他帶愛犬出門散步時，汪星人竟在電線桿旁解放，愛犬尿漬畫面像極1名男子於傍晚時，手拿拐杖站在原地，地上還被晚霞照出一片長長的影子，愛犬則一臉無辜地看著自己偉大的作品，原PO不禁發文直呼：「藝術家的電線桿藝術」，貼文一出，吸引5萬多名網友按讚留言，不少人將文章轉發：「藝術家！謝謝你偉大的藝術作品」、「出現一隻天才狗」。

網友們紛紛笑說，「尿者無心，觀者有意」、「用尿畫一個人在尿尿」、「很像是站在崖邊，披著斗篷撐著拐杖，看向遠方的人」、「真的是即興創作欸」、「太有才華了，即興創作畫的比我還好」、「狗狗：為什麼要拍我的尿」、「其實狗狗是看著男主人畫的」、「畫家本尊露出一臉驕傲」。