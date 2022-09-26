雲林縣政府設立地政免費諮詢服務據點，協助解決土地共有問題。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府設立地政免費諮詢服務據點，協助解決土地共有問題。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為協助民眾解決長期以來土地共有問題，積極籌設地政免費諮詢服務據點，本月23日由雲林縣長張麗善、雲林縣地政士公會理事長林士博等人共同啟動這項服務。張麗善表示目前全縣有42名地政士加入服務行列，免費諮詢時段為每周二下午2點至4點，諮詢地點為各地政士營業處所，歡迎民眾多加利用。

張麗善指出，雲林縣長久以來有許多土地因為持分共有，衍生無法分割、使用、管理、處分等種種問題，不僅影響民眾權益，長期閒置也有礙市容及地方發展，她上任後接到許多鄉親陳情，希望公部門能幫忙解決這些問題，縣地政處與本縣地政士公會合作，在縣內各鄉鎮市設立地政免費諮詢服務據點，讓鄉親可以就地、就近諮詢土地問題，即時得到專業、便利的免費服務。

林士博表示，感謝雲林縣政府給公會機會為民眾服務，目前全縣有42名地政士加入諮詢行列，在地地政士最了解在地事，民眾有土地共有持分的問題，歡迎在每周二下午2點至4點，到各地政士營業處所諮詢。

地政處長黃凱達指出，雲林交通不便，又以長者居多，全縣設有6所地政事務所，尚無法鉅細靡遺服務到偏遠民眾，基於服務民眾理念，縣府積極於各鄉鎮市籌設地政免費諮詢服務據點，邀請縣內地政士公會會員參與並製頒服務標章，懸掛於各個據點，便利民眾識別，並委由雲林縣地政士公會管理、執行。

黃凱達說，張縣長就任以來，處處為民眾著想，藉由免費諮詢服務據點的設置，讓原本6處地政事務所的服務範圍再擴大42個據點，感謝雲林縣地政士公會理事長林士博大力支持，才得以順利完成據點設置。未來除鼓勵更多地政士加入諮詢服務團隊，也會透過各種管道廣為宣傳，鼓勵民眾多加利用，期能透過專業諮詢服務，解除民眾心中疑慮、減少糾紛、促進土地利用。

地政處補充說明，參與本服務的地政士名冊詳如附件，相關資訊置於縣府地政處及本縣6所地政事務所網站，亦可向雲林縣地政士公會、地政處聯絡窗口及各地政事務所櫃台索取相關資料。為提升服務品質，建議提前以電話預約。