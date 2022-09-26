資深媒體人周玉蔻連日追打國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，還控張淑娟捲入晶華緋聞案，張淑娟為此淚灑台北地檢署提告。對此，民眾黨台北市議員參選人陳宥丞26日直言，支持民進黨台北市長陳時中，就是支持周玉蔻這種顛倒黑白的媒體亂象，呼籲民眾應1人1信向國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉周玉蔻，停止抿滅人性的媒體亂象。

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「做側翼不要泯滅人性！」陳宥丞在臉書指出，這陣子大眾看到周玉蔻為了選舉，不惜拿別人家庭陳年緋聞大做文章，甚至還讓他人無辜被捲入。「我很納悶，挖出人家的陳年往事，還把跟選戰完全不相干的無辜女性扯入，到底對選舉有什麼幫助？」

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陳宥丞說，選舉的競爭是要帶來進步，周玉蔻翻出別人父親的緋聞本就離題，為何又要硬扯無辜？遭扯入的無辜第三人，現在也有自己的家庭，卻還要接受周玉蔻的霸凌跟羞辱，只能說這場選戰根本完完全全的喪失了人性！

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陳批評，周玉蔻作為女性媒體人，卻帶頭欺負、公開羞辱平民女性，只為了幫陳時中輔選，這種為了選戰不擇手段的方式還有沒有良心？周玉蔻如果對自己的指控非常確定，何必到場試圖道歉？

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陳說，自己在地方服務，接獲過無數陳情服務與法律諮詢，這些民眾每天都在等待司法公正，每天都惴惴不安的等待判決，被周玉蔻這麼一鬧，要消耗掉多少的司法資源。但法院不是民進黨的選舉機器，台灣司法機關更不是周玉蔻到現場鬧事作秀、糟蹋民主的工具，「支持陳時中，就是支持周玉蔻這種顛倒黑白的媒體亂象！」

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文末他也向外界呼籲，應一人一信向ncc檢舉周玉蔻，停止這種抿滅人性的媒體、名嘴亂象，也呼籲NCC應比照當時使用「違反新聞事實查證」的理由裁罰中天政論節目，來裁罰周玉蔻跟民視造謠、欺負百姓。