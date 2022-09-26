海運產業遇逆風，長榮海運（2603）表示，2023年國際海事組織（IMO）新法規上路，長榮八成以上的船舶船齡低於十年，均符合法規，也遠高於整體貨櫃航運市場的比率、約30％，長榮競爭優勢就展現出來，並坦言「機會是留給準備好的人」 。

海運產業利空匯集，26日台股上市航運指數達大跌6.15％，跌勢居冠，共有12檔航運股價創今年新低。不過據國內海運業者表示，客戶已開始給未來六個月貨量預測，美國地區最顯著，至於年底歐洲線合約價的跌幅很小，價格將是歷史次高，直言海運業最差的情況快過去。

長榮海運表示，在運能供給方面，2023年國際海事組織（IMO）的現成船能源效率指標（EEXI）及碳強度指標（CII）等船舶減碳法規開始生效之後，將會帶來許多變數。

例如，碳強度指標最低的E級船舶若無法改善，恐怕要退出市場，其他船舶也必須降低航速以減少碳排。

長榮2010年啟動百條造船計畫，就已經遵循環保的趨勢，持續進行船隊汰舊換新，目前八成船舶船齡低於十年，遠高於整體貨櫃航運市場的比率、約30％，在2023年新的環保法規改變市場競爭規則，揭開航運新紀元的序幕之後，可望展現更高的營運彈性與競爭力。

目前市場貨量受到升息、通膨、俄烏戰事、能源危機等因素影響，預期2023年需求面的成長動能應該會較今年減緩。因應IMO的新規定，業者必需在航線中投入更多船舶，以維持原本的航運服務，預期將可吸收部分市場新增運能。

由於相關環保法規的施行細則尚未完善，以致甚多市場研究報告，僅能依新船統計數據來預估未來運能成長，但卻無法估算受環保法規影響，市場老舊船隻的退場數據。

研判IMO的新規定上路後，削弱2023年後運力供給的力道，將有望支撐貨櫃海運的運價表現。