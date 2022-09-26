年輕票去了了？中廣與蓋洛普公司合作發布最新民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安27.76％最高，其次是無黨籍黃珊珊20.90％，第三則是民進黨陳時中19.72％。前高雄市新聞局長王淺秋今(26日)在《大新聞大爆卦》節目指出，中間選民高達2成3，女性甚至高達2成7，最終流向有可能對黃珊珊有利。而20~29歲年輕選票除黃珊珊3成2最高外，陳時中竟只拿8.15％，讓前立委郭正亮驚呼創了民進黨全島新低。

王淺秋表示，比較值得觀察的除了年輕選票，中間選民、還沒有決定要投給誰的，竟然高達2成3。這麼高的比例再用男女來分析，女性支持蔣萬安的25.9％還是最高，黃珊珊也不少有21.3％，陳時中最底只有17％而已。而中間選民有2成7的女性選民整個跑掉了，還沒有決定要投給誰。

「說不定跑掉的選民會跑到黃珊珊那裡去，所以蔣萬安不見得是獲利的那一方。」王淺秋說，年輕選票比例更懸殊，蔣萬安有2成4的20~29歲年輕選票，可是黃珊珊有3成2，而陳時中拿18般武藝跟年輕人搏命，他拿多少？才8.15％。旁邊郭正亮驚呼：「哇～這個創民進黨全島新低啊！」

王淺秋指出，從四叉貓跟周玉蔻出手下來，他一切為了年輕人所做的各種表演、人設等努力，完全失敗。此外，有2成2至2成3的年輕人還沒有做出決定，這才是真的很關鍵，告訴大家，陳時中的選戰策略「去了了、害了了」。

「我到民眾黨上節目的時候，就有提到這個觀點。」郭正亮補充，黃珊珊要勝出只有一種邏輯，第一個先要贏過陳時中，然後接下來，因為陳時中眼看去了了，就會因為不想讓蔣萬安當選，然後(把選票)再倒過來給黃珊珊，就像當年棄姚文智，投給柯文哲，打敗了丁守中。按照蓋洛普這個民調，黃珊珊是第一次得到這個機會，因為她第一次超過陳時中。