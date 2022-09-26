國立台灣交響樂團（以下簡稱「國台交」）在疫情後再度重啟國際巡演，近日一連在維也納、立陶宛等地演出，以20人編制弦樂團為當地觀眾演奏，特別是在立陶宛還選定特別曲目，獻給因俄烏戰爭而到立陶宛避難的烏克蘭難民，現場觀眾五度起立鼓掌，而這也是台灣首次有交響樂團造訪立陶宛。

國台交團長劉玄詠表示，音樂會中場休息時，立陶宛國家愛樂協會執行長魯塔就很興奮前來致意，並表示聽了超水準的演出，「她非常喜歡國台交的音色，從她的表情中可以看得出來她非常佩服以及認同國台交的整體表現。」

這趟歐洲行，也特別邀請旅美小提琴家陳慕融參與巡演，立陶宛音樂會位於當地國家愛樂協會音樂廳舉行，除了原本演出曲目，特別在開場時加演一首立陶宛作曲家約奧扎斯．瑙雅利斯（Juozas Naujalis）作品〈夢〉，表達雙方友好之情，並藉著動人旋律傳達台灣對於和平的祈福，並以這部關於民族重獲自由生活夢想的作品，安慰因俄烏戰爭移往立陶宛的大量烏克蘭難民。

魯塔本身是音樂學者，畢業於立陶宛音樂院，她表示，國台交整場演出展現精湛技巧與動人音樂性，「不止莫札特、舒伯特之西方經典作品呈現精緻優雅，皮亞佐拉表現奔放熱情韻味十足，台灣作曲家的作品更是讓人印象深刻，特別是開場演出的〈夢〉，從未有過的動人詮釋，更甚本地樂團。」

值得一提的是，立陶宛是20世紀小提琴泰斗海飛茲、小提琴家兼指揮家拉赫林等人故鄉。為此，音樂會結束之後，魯塔也親自向陳慕融致意，國台交表示，由於陳慕融曾接受過海飛茲大師班指導，魯塔也表達欣賞陳慕融演出，像是欣賞海飛茲在當地演出一樣的令人感動。