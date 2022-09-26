又是往右衝！運將載客「大聊棒球經」，下秒直頂騎士「雙腳朝天」上引擎蓋。

新北市新店區新烏路山路上，日前發生一起車禍，1輛計程車司機與乘客「暢聊棒球經」，卻未注意前方車流狀況，竟直接向前方車輛右側縫隙鑽進去，導致有機車騎士被撞到飛起來「四腳朝天」，計程車則是撞到一旁臨停大貨車才停住，而被撞騎士則是全身多處擦挫傷，所幸無性命危險。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段48秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市新店區新烏路的山路上，1輛程車的運將與乘客「大聊棒球經」，他還提到這次中華隊的勝率比日本隊高，但正當他要再向乘客分析時，豈料，他未發現前方車流狀況，整輛車便往前車右側空隙鑽進去，其乘客見狀也開始驚聲連連，下秒，便撞上1輛停等的機車，該其騎士被頂到引擎蓋上「雙腳朝天」計程車則撞到臨停一旁的大貨車才停下。

此時，計程車車內乘客趕緊互相詢問狀況，並喊著「人呢？人呢？」意旨被撞騎士整個人消失在眼前，計程車駕駛也趕緊表示「快叫救護車」，有名在計程車車上的女子也開門下車，看著被撞的騎士倒在地上，不斷喊著「快叫救護車」。

計程車最後撞到一旁臨停的大貨車才停止下來。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友紛紛留言表示「太扯了，希望騎士沒事」、「他還不如去撞汽車屁股，如果機車騎士被夾到就慘了」、「真的是看了很多這種開車不專心造成事故的實例了」、「想到之前慘死的重機騎士，也是被往右衝的汽車撞」、「明明看到前面停住了，後面的煞不住不選汽車卻直接往機車撞」。

據了解，這起車禍發生在16日清晨6時許，56歲王姓計程車駕駛正在和車上乘客聊天，未注意前方車流已停等，只能急忙朝山壁駛去，隨即撞擊前方2輛機車，第1輛機車上的26歲林姓騎士，直接被頂上引擎蓋，倒臥馬路，全身多處擦挫傷，第2輛機車的45歲鄭姓女騎士，以及車道上的廂型車以及臨停的大貨車全被波及。

警方到場時，發現2輛機車被卡進臨停的大貨車底下，車體幾乎全毀，所幸騎士送醫後皆無大礙，後續將釐清肇責及賠償細節。