為了壓低通膨，聯準會（Fed）不顧一切激進升息引發全球市場震盪，賓州大學知名財金學者席格爾（Jeremy Siegel）痛批Fed犯下逾百年歷史以來最大的政策錯誤，恐釀成經濟大衰退。

賓大華頓商學院教授席格爾表示，「與一年前一樣，Fed現在又失策了，不同的是這次的錯誤可能是Fed一百多年來最嚴重的失誤。」

席格爾進一步說明指出，「其實通膨已經開始降溫，而Fed竟然未能掌握此一狀況，還在激進升息，我真的搞不懂他們在做什麼，貨幣政策已經過度緊縮。」

席格爾痛批，Fed過去這兩年的失誤肯定可以排上其110年歷史前幾大，先是萬物齊漲時，Fed貨幣政策過度寬鬆，而今在通膨開始下滑時，貨幣政策卻又過度緊縮。

Fed上周三決議再度升息3碼，並預告此波升息循環會一路升到2023年初。

席格爾表示，「當我們看到所有商品價格飆漲時，Fed與其主席鮑爾說『我們Fed沒看到通膨，一點都沒有，所以Fed看不出2022年有升息的必要。』現在當那些同樣的商品與資產價格大跌時，鮑爾又說，『由於通膨太頑固，Fed有必要升息一路升到2023年。』」

席格爾舉例指出，油價已經跌到今年初俄羅斯入侵烏克蘭前的低點，此外房價與房建活動全都開始下跌。

席格爾表示，「我認為Fed就是升息升過頭，他們與一年前一樣又失策了，只不過一年前是太寬鬆。」

一年前市場預期聯邦基金利率2022年底會落在不到1％，2024年也僅會升到1.75％。如今聯邦基金利率已升到3至3.25％的區間，市場預估今年底會進一步升到4.5％。

席格爾警告，升息升過頭的後果就是會造成經濟大衰退，如果Fed持續一路升到2023年，過度緊縮的貨幣政策將持續成為摜壓美股的下壓。

席格爾認為，Fed最後會發現經濟情勢不妙，然後被迫改變貨幣政策方向，且會激進降息，到時候美股可能才會止跌反彈。