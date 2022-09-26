韓國元祖男團「H.O.T」42歲主唱安七炫（KANGTA）在本月7日、出道26年紀念日當天推出第4張正規專輯 《Eyes On You》，距離他上張正規專輯已是17年前，他近日接受台媒越洋聯訪，笑說「雖然不是故意的，但因為其他行程，沒能及時開始準備。且為了給呈現更好的歌曲，我自己寫了很多，也從外部收取了很多，這個過程比預計的時間長了一些」，盼透過該專輯來報答等待已久的粉絲，「專輯中也有許多我以全新唱法詮釋的歌曲以及我從未嘗試過的曲風，希望大家感受到我的全新魅力」。

準備的過程跟過去有什麼不同？安七炫表示「流程好像變得更多了，比如會更仔細地修改等，好像變得比以前更加專業了」，並提到專輯收錄曲〈Bucket List (Feat. Heritage)〉竟錄了快要3個月才完成，讓他苦笑喊「幸好成果非常令人滿意，沒想到這首歌會讓我吃這麼多的苦頭」，除了在錄音的部分用心之外，他在舞臺表演上也準備了很多，「很久沒有發表像這樣需要進行舞臺全面表演（full performance）的歌曲了，為了展現完美的舞臺，比起團體練習，我接受了更長時間的一對一舞蹈指導」。

專輯名稱《Eyes On You》，最近有沒有什麼特別關注的事物？安七炫透露「我非常喜歡看足球比賽，很喜歡英國的托特納姆熱刺足球俱樂部。喜歡一個球隊久了之後，不僅會關注那個隊所在的聯賽，還會關注與我喜歡的球隊比賽的其他隊伍，因為想知道我喜歡的球隊和其他球隊的情報」，最近在YouTube上最常觀看的也是分析足球比賽的頻道，偶爾在家看足球頻道時，甚至會懷疑自己到底是音樂人還是足球專門社群的一員，「只要是關於足球的話題，我都會非常深入地Eyes On You」。

安七炫說剛出道時，年紀小不懂事，情緒起伏比較大，現在則穩重許多。（愛貝克思提供）

安七炫憶起剛出道時，「年紀小不懂事，情緒起伏比較大」，現在則穩重許多，「但聲音也不像以前那麼細、那麼新鮮活潑了，所以在家唱『H.O.T.』的歌和以前的感覺很不同」。至於在演藝圈長久走下去的秘訣，他則說「不特意去算年紀或出道年資，正因我不太在意這些，感覺就更有勇氣去面對新的挑戰」，而身為凍齡男神被問到保養秘招，他先是謙虛說「其實我覺得自己和以前不一樣了」，接著表示因為自己本來就不是易胖體質，經常去爬山，也還盡可能地多走路。當然也少不了按時吃維他命C等保健食品，「還有一些年輕時沒注意的部分，外出塗防曬等」。

每年SM家族演唱會上，所有歌手都會大合唱的「H.O.T」3輯收錄曲〈Hope〉做結尾，安七炫表示「這是我以詞曲創作者的身份首次發行的歌曲，意義深遠，歌曲發行已經25年了，至今還能在SMTOWN的舞臺上表演，每次都很感謝也很感動」。至於有沒有想再創作一首家族歌曲？他斬釘截鐵地說「當然有」，但也認為競爭應該會很激烈，「〈Hope〉表達無論遇到什麼困難，總會都有人相伴，所以要想著他們，一起戰勝困難。如果要製作新的代表曲，我想以『家人』為主題。感覺現在全世界透過各種網絡逐漸融為一體，所以我想創作一首大家能一起享受的音樂，表達所有聽音樂的人都屬於一個大家庭」。

安七炫身為偶像大前輩兼公司理事，也常暖心給後輩們建議。（愛貝克思提供）

而身為偶像大前輩兼公司理事的他，也常暖心給後輩們建議，「現在能在全世界的舞臺活動，從某種角度來看是很幸運的，但隨之而來的壓力或責任感可能會成為不少負擔，希望他們能在困難的情況下保持感恩的心，更加積極地面對」，有沒有比較看好的後輩？他認為是「NCT」，「並不是因為是我們公司的後輩，主要是我覺得他們一直在成長、進化。『NCT』能夠組合各種各樣的小分隊，所以非常有趣，今後會展現什麼樣的活動、會以怎樣的方式發展等，他們的音樂、舞臺和發展方向等很多方面都值得關注」。

對於外界好奇的SM理事工作內容，安七炫也大方分享「公司內部的重要案件，比如投票或有關音樂的工作等，有時需要我的批準。其實大部分的業務都是音樂製作相關的投票或意見交換之類的。如果有機會，我想創立音樂製作相關的新部門，展開向公司推薦各種音樂的業務」，並提到因為疫情，變成非接觸時代，「有很多事情可以線上處理，所以確實比以前方便很多，在時間的分配上比以前自由了很多」。

安七炫大方分享SM理事的工作內容。（愛貝克思提供）

另外，安七炫在2006年曾與吳建豪組過團體「Kangta & Vanness」，當時不僅在台灣跑遍各大節目，還到日本、東南亞等國宣傳，留下了很多珍貴的回憶，有沒有機會再次合作？他笑說「據我所知Vanness現在以事業家的身份取得了很大的成功，如果再次一起發片，從練舞開始就需要投入很多的時間，他太忙不知道可不可以。如果Vanness願意再一起活動的話，我當然非常樂意」，也認為每次跟海外藝人合作，「對向海外宣傳K-POP有很大的幫助，如果能再有這樣的好機會，那就太好了」。

安七炫曾與吳建豪組過團體「Kangta & Vanness」。（摘自韓網）

與台灣有深厚淵源的他，還曾在2004年受邀擔任金曲獎嘉賓，更曾來台拍過電視劇，在台灣待過很長一段時間，雖已很久沒造訪寶島，仍覺得這裡有很親切感，「具體是哪個城市記不太清楚了，拍電視劇的時候去了一個夜市。雖然名字想不起來了，但有個像派一樣，裡面有餃子餡外面蓋著像油炸過的麵包的食物，真的很想再吃一次。如果有機會的話，希望能再去一次那個夜市」。最後，不忘向粉絲隔空喊話：「希望能快點去和大家見面，給大家聽我的音樂，看我的舞臺，一起度過愉快的時間。」

安七炫第4張正規專輯《Eyes On You》已在台與韓國同步數位發行。