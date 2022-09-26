侯男向警方表示，去年間黃女發生車禍後，造成下肢嚴重骨折，往後行動不便，生活皆由他來照顧，黃女跟家人相處不和睦，許久未聯絡，也不曾收到司法機關的相關通知單，並非故意躲藏。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市日前41歲黃姓女子機車違停遭巡邏員警盤查，員警盤查時發現黃女為毒品、竊盜2案通緝犯，隨即上銬帶返所，此時一旁男友45歲侯姓男子心急得向員警說黃女去年間發生車禍，導致行動不便，入監服刑一定會有諸多不便，員警向侯男稱執行上有任何需求會給予必要協助；另外黃女上警車時，侯男還協助攙扶，並一路跟著警車陪同黃女偵訊，深情表現也令員警動容。訊後員警依法將黃女解送歸案。

23日凌晨2時5分許，新興分局前金所巡邏員警行經自立一路與八德二路口時，發現一輛機車違停在生活百貨前，因車主不在現場，員警透過車牌查詢到車主為黃女，而黃女在今年4月19日、7月19日因毒品、竊盜案執行未報到被高雄地檢發布通緝，於是員警便在機車旁等待黃女現身要將其逮捕歸案。

約莫5分鐘許，員警見黃女拄著拐杖，靠著侯男攙扶，步履蹣跚的走到機車旁要牽車，員警見狀便上前盤查，確認黃女身分後，要將她逮捕歸案，此時一旁侯男向員警表示，兩人先前都在北部生活，去年間黃女發生車禍後，造成下肢嚴重骨折，往後行動不便，生活皆由他來照顧。

侯男表示，黃女跟家人相處不和睦，許久未聯絡，也不曾收到司法機關的相關通知單，並非故意躲藏。「她行動不方便，入監時遇到困難要怎麼辦？」當侯男得知黃女要入監執行時，心急得問員警，希望員警能在解送黃女時協助向檢察官說明，黃女如果入監服刑一定會有諸多不便。

員警不斷安撫侯男，表示黃女在執行上有任何需求也會聯繫相關機關團體給予必要協助，侯男聽聞後不斷向員警道謝，並攙扶著黃女上巡邏車，後續騎著機車一路跟著巡邏車陪同黃女到案偵訊，此舉令員警動容。員警訊後依規定將黃女解送歸案。

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