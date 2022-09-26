女星鄭羽凡（亞亞，本名鄭雅雲），曾隸屬網紅團體「在不瘋狂就等死」，後決定單飛，簽約新經紀公司，近日發行首本寫真書《其實我有點壞》，並於今（26）日舉行寫真單曲發布會，活動才剛圓滿結束，就傳出她返家路上發生車禍，讓許多粉絲嚇了一跳。

女星鄭羽凡（9/26）中午才剛開心替自己的寫真新書舉辦發表會，活動結束之後，就遇上了車禍，當時她正駕駛著自己的愛車要返回住家，行經南京東路上的某巷口，遇到大貨車佔用到該行駛車道，決定繞過該貨車行駛時，遭到大貨車從側邊撞擊，人員並無受傷，純粹是受到驚嚇，目前警方已到場進行處理。藉此事件，鄭羽凡人已返家休息，也向大家報平安，同時也呼籲大家，駕駛人一定要裝上行車記錄器，以免發生事故時才能夠保全事證。

鄭羽凡事後也在Instagram報平安，表示已經回家抱貓咪了，並提起當時情況：「原本凶巴巴的司機還說我幹嘛不會等一下，看到我的行車紀錄器後，跟我道歉他口氣不好」，她坦言一開始真的有被事故嚇到，幸好有認識的警察叔叔幫忙畫線移車，才沒有阻礙交通太久。

女星鄭羽凡回家時發生車禍。（圖／千巡影世提供）

鄭羽凡（亞亞）現已平安返家並向大家報平安。（圖／經紀人提供）

鄭羽凡今（26）日舉行寫真發布會，宣傳首本寫真書《其實我有點壞》，她透露為了拍寫真書積極減肥，總共減了5公斤，目前體重45公斤，她苦惱表示當時不小心減到胸部，罩杯從大C縮水成大B，她也苦惱最難瘦的地方就是手臂，好友蘿莉塔則安慰她說手臂難瘦就代表胸部是真的。